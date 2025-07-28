Достижения.рф

В Петербурге мигрантам запретили работать в такси до конца года

Фото: медиасток.рф

В Петербурге мигрантам запретили работать в такси до конца года. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



Соответствующий указ подписал губернатор города Александр Беглов.

Отмечается, что для компаний предусмотрен трёхмесячный переходный период для завершения трудовых контрактов с иностранцами, которые работают на основании патента.

Такое решение было принято властями города для повышения качества и безопасности услуг в сфере такси и создания дополнительных возможностей для трудоустройства россиян.

Мера будет действовать до конца 2025 года. Затем региональные власти оценят её результаты и примут решение о продлении или отмене ограничений.

Анастасия Чинкова

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