В Петербурге мигрантам запретили работать в такси до конца года
В Петербурге мигрантам запретили работать в такси до конца года. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Соответствующий указ подписал губернатор города Александр Беглов.
Отмечается, что для компаний предусмотрен трёхмесячный переходный период для завершения трудовых контрактов с иностранцами, которые работают на основании патента.
Такое решение было принято властями города для повышения качества и безопасности услуг в сфере такси и создания дополнительных возможностей для трудоустройства россиян.
Мера будет действовать до конца 2025 года. Затем региональные власти оценят её результаты и примут решение о продлении или отмене ограничений.
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