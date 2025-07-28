Кондуктор-мигрант напал на иностранную пассажирку в Екатеринбурге
Кондуктор-мигрант напал на иностранную пассажирку в Екатеринбурге. Как сообщает Telegram-канал «Злой ЕКБ», инцидент произошел на маршруте 83 автобуса.
Местные жители подчеркнули, что на нем работают исключительно приезжие, и агрессия с их стороны — частое явление. На записи слышно, как между пассажиркой и кондуктором происходит конфликт, встречается ненормативная лексика. Остальные пассажиры призывают нарушителей гражданского спокойствия выяснять отношения на улице.
Поскольку стороны конфликта говорили на иностранном языке, можно только предположить, что причиной инцидента стал безбилетный проезд. Перед этим стало известно, что в российском регионе произошла стрельба со скуки.
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