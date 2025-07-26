В Нефтеюганске банда мигрантов избила полицейских, напав на них со спины

26 июля 2025, 14:07

Ценные иностранные специалисты избили отряд ППС

Фото: Istock/Dzurag

Инцидент случился в одном из оживлённых районов Нефтеюганска. Группа молодых людей напала на сотрудников ППС во время их дежурства. Подробности сообщает Telegram-канал Readovka.