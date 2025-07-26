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В Нефтеюганске банда мигрантов избила полицейских, напав на них со спины

Ценные иностранные специалисты избили отряд ППС
Фото: Istock/Dzurag

Инцидент случился в одном из оживлённых районов Нефтеюганска. Группа молодых людей напала на сотрудников ППС во время их дежурства. Подробности сообщает Telegram-канал Readovka.



Во время патрулирования на сотрудников патрульно-постовой службы внезапно накинулась группа неизвестных. Завязалась потасовка, которую сопровождали крики, толкотня и быстрые движения. Отмечается, что нападавшие действовали слаженно и уверенно. Полицейские попали под град ударов, но применять табельное оружие не стали. На одного из сотрудников полиции и вовсе напали со спины, принявшись наносить множественные удары в затылок.

Сообщается, что патрульным удалось вырваться, но с серьёзными травмами. Вторая группа ППС, которая прибыла на подмогу, начала прочёсывать район, но злоумышленники скрылись. Отмечается, что группа нападавших состояла из выходцев Средней Азии, личности которых уже устанавливают.

Ольга Щелокова

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