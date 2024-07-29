В Петербурге мужчина погиб из-за взрыва «неизвестного предмета»

Фото: istockphoto / Soumen Hazra
Мужчина погиб в результате взрыва «неизвестного предмета» в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. О гибели россиянина сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) по городу в Telegram-канале.
Инцидент произошел на улице Кораблестроителей. Мужчину обнаружили в одном из дворов без признаков жизни.
По данному факту проводится проверка».
Телеканал РЕН ТВ заявил, что причиной трагедии стала граната РГД-5.
Ранее в Санкт-Петербурге при странных обстоятельствах погибли три сестры.
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«Следствием установлено, что смерть мужчины наступила в результате взрыва неизвестного предмета, который имелся при себе у последнего», – отмечается в ведомстве.
По данному факту проводится проверка».
Телеканал РЕН ТВ заявил, что причиной трагедии стала граната РГД-5.
Ранее в Санкт-Петербурге при странных обстоятельствах погибли три сестры.
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Александр Климов