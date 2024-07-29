В Петербурге мужчина погиб из-за взрыва «неизвестного предмета»

29 июля православные верующие чтят память святых отцов IV Вселенского Собора. В народном календаре это день получил название «Финогеевы зажинки». В материале «Радио 1» расскажем о традициях и приметах праздника, что можно и нельзя делать 29 июля.

Святой Афиноген — история





Афиноген и его десять учеников также пострадали за веру. В 305 году градоначальник Севастии устроил большой языческий праздник, на котором каждый должен был совершить приношение идолам. Многие христиане отказались участвовать в этом, за что были жестоко наказаны.





Узнав об этом, правитель приказал найти епископа Афиногена, который, как донесли, способствовал распространению христианства в городе. Десять учеников, которые жили в монастыре, были схвачены и доставлены на суд к градоначальнику. После допросов их заковали в кандалы и бросили в темницу.





Узнав об этом, сам Афиноген пришел к градоначальнику, чтобы вразумить его, но безуспешно. Правитель приказал заключить в темницу и самого епископа. В тюрьме святой укреплял своих учеников на подвиг. На скором суде ни один из них не отказался от веры, а после мучительных пыток они были казнены.





Афиноген, услышав голос Божий, который обещал ему встречу с учителем и учениками в раю, сам возложил голову на плаху и был казнен примерно в 311 году.



От его имени и произошло название дня — Финогеев. Также можно встретить другие названия: Афиногенов или Финогенов день.

Традиции на Финогеев день

Считалось, что с 29 июля летняя жара идёт на убыль. Этот праздник был очень важен для крестьян, потому что начиналась жатва. 29 июля начинали собирать рожь — основной источник пищи на долгие зимние месяцы. Поэтому было много традиций, связанных именно с рожью.

Фото: istockphoto / Bohdan Bevz





Самые старые и мудрые женщины должны были сплести бородку из несжатой полосы ржи, которую называли «Финогеевой волоткой». На самом деле это было посвящение древнеславянскому богу Волосу, который даровал людям плодородие.





В этот день жнецы искали колос с самым большим количеством зёрен. Считалось, что нашедшему улыбнётся удача.

Что нельзя делать 29 июля

Фото: istockphoto / Inna Kot

Что можно делать 29 июля

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Приметы на 29 июля

Согласно народным приметам, если 29 июля ботва моркови поникла, то следует ожидать дождя.

С этого дня птицы начинают петь меньше. А ласточки, летающие высоко в небе, могут предвещать засуху.

Если коршуны парят высоко в небе, то ближайшие дни будут жаркими. А когда полевые мыши начинают есть посевы, то грядущая зима будет суровая.

Дождь предвещает продолжительную сырую погоду, которая может негативно сказаться на урожае.

Если облака на закате окрашены в жёлтый цвет, то на следующий день будет дождь.

Фото: istockphoto / m-gucci

Если роса не высыхает до обеда, это может быть признаком жаркой погоды, а блестящие листья конского каштана могут предвещать грозу.

В ночь на 29 июля сны могут предсказывать будущее, которое произойдет, если всё пойдёт своим чередом. Если ночной сюжет напугал вас, то стоит проанализировать своё поведение и ближайшие планы. Возможно, они нуждаются в корректировке.