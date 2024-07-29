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В Петербурге мужчина погиб из-за взрыва «неизвестного предмета»

29 июля 2024, 02:51
Фото: istockphoto / Soumen Hazra

Фото: istockphoto / Soumen Hazra

Мужчина погиб в результате взрыва «неизвестного предмета» в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. О гибели россиянина сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) по городу в Telegram-канале.
Инцидент произошел на улице Кораблестроителей. Мужчину обнаружили в одном из дворов без признаков жизни.

«Следствием установлено, что смерть мужчины наступила в результате взрыва неизвестного предмета, который имелся при себе у последнего», – отмечается в ведомстве.



По данному факту проводится проверка».

Телеканал РЕН ТВ заявил, что причиной трагедии стала граната РГД-5.

Ранее в Санкт-Петербурге при странных обстоятельствах погибли три сестры.

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#санкт-петербург
#взрыв
#граната
Россиянам рассказали о выдающих мошенников фразах
29 июля 2024, 04:18

Фото: iStock/Anton Gaev

Фразы, создающие ощущение паники и срочности, являются признаками мошенничества. Об этом в интервью РИА Новости рассказал член комитета комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
По его словам, мошенники заставляют россиян принимать решения быстро, не давая им времени на долгие раздумья.

«Например, мошенники могут говорить: "Ваш счет будет заморожен через час, если вы не предоставите информацию", или "На ваше имя подан судебный иск, немедленно позвоните нам"», – рассказал Немкин о фразах, предполагающих мошенничество.

Ранее преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов предупредил о способности мошенников создавать или взламывать сайты, не отличимые от оригинальных.

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#мошенники
#звонок
#госдума
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День ВМФ в Санкт-Петербурге завершился салютом
29 июля 2024, 01:29

Фото: iStock/Lev Karavanov

День Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге завершился салютом у Петропавловской крепости, передали в Ленинградском военном округе, сообщает РИА Новости.
В торжественном салюте приняли участие 12 установок, состоящих из шести модулей различного калибра – от 105 до 310 мм. Всего было произведено 30 выстрелов с интервалом в полминуты.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил с Днем Военно-морского флота Вооруженные силы РФ. Российский лидер также поприветствовал экипажи кораблей из Китая, Алжира и Индии, которые прибыли в Россию для участия в параде.

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#китай
#индия
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Финогеев день: Что нужно делать 29 июля, чтобы сохранить здоровье и не потерять деньги
В России 29 июля отмечается День священномученика Афиногена
29 июля 2024, 00:00

Фото: istockphoto / Alena_Zolot

29 июля православные верующие чтят память святых отцов IV Вселенского Собора. В народном календаре это день получил название «Финогеевы зажинки». В материале «Радио 1» расскажем о традициях и приметах праздника, что можно и нельзя делать 29 июля.

Святой Афиноген — история

В III веке в Малой Армении жил епископ Севастии по имени Афиноген. В то время римская власть требовала от христиан отказаться от своей веры и поклоняться языческим идолам. За отказ от этих требований жестоко наказывали.

Афиноген и его десять учеников также пострадали за веру. В 305 году градоначальник Севастии устроил большой языческий праздник, на котором каждый должен был совершить приношение идолам. Многие христиане отказались участвовать в этом, за что были жестоко наказаны.

Узнав об этом, правитель приказал найти епископа Афиногена, который, как донесли, способствовал распространению христианства в городе. Десять учеников, которые жили в монастыре, были схвачены и доставлены на суд к градоначальнику. После допросов их заковали в кандалы и бросили в темницу.

Узнав об этом, сам Афиноген пришел к градоначальнику, чтобы вразумить его, но безуспешно. Правитель приказал заключить в темницу и самого епископа. В тюрьме святой укреплял своих учеников на подвиг. На скором суде ни один из них не отказался от веры, а после мучительных пыток они были казнены.

Афиноген, услышав голос Божий, который обещал ему встречу с учителем и учениками в раю, сам возложил голову на плаху и был казнен примерно в 311 году.

От его имени и произошло название дня — Финогеев. Также можно встретить другие названия: Афиногенов или Финогенов день.

Традиции на Финогеев день

Считалось, что с 29 июля летняя жара идёт на убыль. Этот праздник был очень важен для крестьян, потому что начиналась жатва. 29 июля начинали собирать рожь — основной источник пищи на долгие зимние месяцы. Поэтому было много традиций, связанных именно с рожью.

Первый сноп бережно хранили и использовали в различных ритуалах: им кормили заболевший скот и сохраняли зёрна для посева на следующий год.
Фото: istockphoto / Bohdan Bevz

Самые старые и мудрые женщины должны были сплести бородку из несжатой полосы ржи, которую называли «Финогеевой волоткой». На самом деле это было посвящение древнеславянскому богу Волосу, который даровал людям плодородие.

В этот день жнецы искали колос с самым большим количеством зёрен. Считалось, что нашедшему улыбнётся удача.

В поле обязательно оставляли несколько несжатых колосьев. Верили, что если этого не сделать, то урожай будет плохим.

Что нельзя делать 29 июля

На Финогея запрещалось ходить в лес, так как люди верили, что по лесу ходит заря и подбирает птичьи перья. Тревожить её было нельзя. Также не следовало рубить дрова, охотиться, собирать ягоды и грибы, кричать и петь рядом с лесом. Всё это могло поднять лишний шум.

Девушкам 29 июля не разрешалось умываться утром. Эту процедуру нужно было перенести на полдень. Вместо воды использовали росу, которую собирали по утру. Считалось, что целебная роса омолаживает кожу.

Также в этот день нельзя было ссориться и разводить сплетни. Верили, что это может негативно отразиться на вас и ваших близких.
Фото: istockphoto / Inna Kot
Унывать и плакать тоже не стоило. Нужно было думать о хорошем, улыбаться и радоваться жизни.

Выходя из дома, не нужно было смотреть по сторонам. Верили, что это может привлечь горе в семью. Чтобы прогнать тёмные силы, нужно было смотреть вниз или вверх.

Не стоило браниться и желать зла другим, иначе всё это могло вернуться бумерангом обратно. Также не нужно просить о повышении в должности или зарплате, чтобы не получить обратную реакцию вплоть до увольнения.

Традиционно не стоило мыть полы и даже подметать в доме. Народ верил, что можно вымести из жизни всю удачу, лишиться здоровья и благополучия.

Что можно делать 29 июля

29 июля стоит поддерживать себя в благостном настроении, думать о хорошем, больше улыбаться и желать благополучия окружающим. Это поможет привлечь удачу и счастье в вашу жизнь.

Вы можете провести время с семьёй или побыть наедине с собственными мечтами. Также хорошей идеей будет сходить в гости, встретиться с друзьями или просто пообщаться с близкими.
Фото: istockphoto / gorodenkoff

В этот день стоит умеренно питаться, так как обильные застолья не привести к добру.

Приметы на 29 июля

  • Согласно народным приметам, если 29 июля ботва моркови поникла, то следует ожидать дождя.
  • С этого дня птицы начинают петь меньше. А ласточки, летающие высоко в небе, могут предвещать засуху.
  • Если коршуны парят высоко в небе, то ближайшие дни будут жаркими. А когда полевые мыши начинают есть посевы, то грядущая зима будет суровая.
  • Дождь предвещает продолжительную сырую погоду, которая может негативно сказаться на урожае.
  • Если облака на закате окрашены в жёлтый цвет, то на следующий день будет дождь.
Фото: istockphoto / m-gucci
  • Если роса не высыхает до обеда, это может быть признаком жаркой погоды, а блестящие листья конского каштана могут предвещать грозу.
  • В ночь на 29 июля сны могут предсказывать будущее, которое произойдет, если всё пойдёт своим чередом. Если ночной сюжет напугал вас, то стоит проанализировать своё поведение и ближайшие планы. Возможно, они нуждаются в корректировке.
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Ретроградный Меркурий: С какими бедами столкнутся знаки зодиака в августе
28 июля 2024, 22:00

Фото: istock / rawintanpin

В августе нам предстоит пережить очередное обратное движение самой маленькой планеты Солнечной системы. Меркурий откроет период внутреннего диалога, духовных трансформаций, материальных перемен — словом, станет ретроградным. О том, как проживут последний месяц лета все знаки зодиака — читайте в материале «Радио 1».

Когда начинается и заканчивается ретроградный Меркурий в августе 2024

Ощутимое движение Меркурия состоится с 5 по 28 августа — почти месяц он будет находиться в эрах Льва и Девы. Следующий ретроградный период стоит ожидать к концу осени, с 26 ноября по 15 декабря.

Общий гороскоп на ретроградный Меркурий в августе

Переход из одного созвездия в следующее усиливает влияние на большинство людей. Во время ретрограда люди могут столкнуться с задержками в делах, неожиданными переменами в планах и сомнениями.

Некоторые опасаются ретрограда, пытаются закрыться дома и никуда не ходить, чтобы ненароком не «ошибиться». Не стоит так делать, нужно продолжать жить свою жизнь. Отметим, что в ретроградный период полезно доделывать дела, которые были давно запланированы (то же замужество, к примеру), обновлять бытовую технику и прочее. При этом не стоит начинать абсолютно новое дело, поскольку существует риск разочароваться в своей идее, когда силы уже будут вложены, пишет РИАМО.

Ретроградный Меркурий в августе 2024 года обещает динамичное завершение лета. Это не повод для паники, а время для переоценки и завершения, использования возможностей для улучшения жизни. Внимание к деталям станет вашим главным союзником.

Гороскоп по знакам зодиака с 5 по 29 августа

Овен

Уже с последних дней июля Овны станут более активными и непоседливыми. Новые знания будут легче усваиваться, поэтому стоит уделить время обучению. Не стоит торопиться с принятием решений — голова будет лопаться от идей и замыслов, но не спешите, сначала все распланируйте и оцените свои возможности.
Фото: istock / Everyday better to do everything you love

Телец

К Тельцам придёт рациональный трезвый взгляд на все вокруг. Август станет походящим месяцем для занятий телом и здоровьем. Запишитесь в зал или сядьте на диету, ваш организм вас отблагодарит. Изменится отношение к тратам — желание обменять лишнюю купюру в магазине на новую футболку сойдет на нет.

Близнецы

Легкомысленные Близнецы в августе станут занудами, которым интересно все, что происходит у других людей. Не стоит лезть с непрошенными советами к другим. Лучше направить мыслительную активность в работу или в образование. Закройте дела, связанные с документами, займитесь внутрисемейными вопросами. Если никаких важных занятий нет, посмотрите детективный сериал, где надо разгадать, кто преступник.

Рак

Раки будут радовать окружающих своим дружелюбием и обаянием. При этом именно Рак сильнее всех отреагирует на грядущее полнолуние, которое состоится 19 августа.

Представитель этого знака жаждет свободы, хочет сбросить с себя оковы и как следует отдохнуть. Давление или просьбы будут восприниматься в штыки, провоцируя ссоры. Постарайтесь в этот период быть поспокойнее — все наладится.

Лев

Лев в августе будет думать о себе и своей семье, потому добиться от него качественно выполненной работы будет довольно тяжело. Настроение у этого знака будет праздничное, настроенное на отдых, а вот ответственность приблизится к минимуму. В августе Львам стоит взять отпуск и как следует отдохнуть.

Поспешные решения лучше не принимать, особенно в середине месяца. При этом можно дать зеленый свет приятной авантюре — сорваться с места и отправиться в путешествие.
Фото: istock / Mikhail Blavatskiy

Дева

Девы начнут сиять в глазах противоположного пола. В августе могут зарождаться новые романы или возобновляться старые — но все это ненадолго. Как и Львам, Девам стоит уйти в отпуск или хотя бы отправиться куда-нибудь на выходные. Совместное время с близкими благотворно повлияет на самочувствие и настроение. Осторожнее на дорогах: если вы опаздываете на автобус, это не просто так — не стоит торопиться. Возможно, жизнь вас от чего-то пытается сберечь.

Весы

Весы могут развернуть активную деятельность космического масштаба, ведь в трудный час всегда найдется тот, кто протянет руку помощи или подскажет советом. Представители знака могут сканировать окружающих на порядочность и доставать их скелеты из шкафа. Отсюда — много откровенных бесед с окружающими и новая информация. Осторожней с едой — можно набрать лишние килограммы.

Скорпион

Скорпионы наравне с Овнам погружены в общение и рабочие процессы. Это им удается с налетом воинственности и силы. В августе можно позволить себе побыть Цезарем и успевать всё и везде. Не рекомендуется только стоять на своем до последнего — Скорпион захочет отстаивать свою точку зрения чуть ли не с пеной у рта. Стоит убавить градус агрессии и направить его в работу. Помимо этого, в середине месяца можно ожидать некую прибыль от своей деятельности, так что ловите волну удачи с 16 по 22 августа.

Стрелец

Стрелец может быть весьма импульсивным. Представители знака буду переполнены энергией, появится желание стать лучшим из лучших. Однако в отношениях может возникнуть путаница: с противоположным полом как будто ничего не выходит, а партнер стал словно с другой планеты. Период неразберихи скоро пройдет, старайтесь не ругаться из-за мелочей.

Стоит быть более сдержанным на работе — босс и вышестоящее руководство за вами будут наблюдать.
Фото: istock / Liubomyr Vorona

Козерог

Козерог в августе станет вершителем судеб. Крайне интересной станет середина месяца: людей вокруг придётся учить, направлять и наставлять на путь истинный. В отношениях, считают Козероги, в последнее время стало слишком много чувств и нужно охладить пылкого партнера.

Может быть, какой-то человек выведет представителя этого знака из себя и запустит мыслительную цепочку в его голове о бренности бытия и несовершенстве мира. Тогда Козерог захочет исправить своими силами хотя бы окружающую обстановку.

Водолей

Водолеи будут чувствовать себя немного неуютно: будет казаться, что время остановилось, все достигнутое — не имеет смысла, а на самом деле хочется чего-то другого. Такие мысли могут возникнуть на ровном месте. Записывайте все свои замыслы, что осенью попробовать реализовать новые идеи.

Рыбы

Рыбы попадут в щекотливую ситуацию: с одной стороны, они хотят романтики, кто-то даже может задуматься об измене своему нынешнему избраннику, и все будет этому способствовать. С другой стороны, в случае выхода за рамки можно столкнуться с волной критики и правда станет явью.

Речь идет не только об отношениях, но и в целом о любых ситуациях, когда на человека можно собрать компромат и воспользоваться им в своих целях. Будьте осторожнее, не давайте окружающим повода для обсуждений.

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В Крыму подошла к концу «Таврида.Арт»: Стенд Подмосковья победил в номинации «Молодежный»
28 июля 2024, 21:33

Фото: пресс-служба МИМП

В Крыму подходит к концу фестиваль «Таврида.Арт», в котором приняли участие более 240 молодых подмосковных ребят — ярких и талантливых деятелей искусства. Об этом сообщили в пресс-службе МИМП.
В 2024 году главной темой фестиваля стало культурное многообразие народов, проживающих в регионах России. Их колоритные традиции и богатое наследие предстали в новом, современном видении.
Фото: пресс-служба МИМП

На выставке «АРТ-ЭКСПО» представители российских регионов продемонстрировали свои культурные и гастрономические достижения. Гостям подмосковного стенда рассказали про зарайскую коврижку, которая считается одной из визитных карточек Московской области.
Фото: пресс-служба МИМП
На протяжении дня любой желающий мог попробовать мороженое «Чистая линия», производственные мощности которого находятся на территории Подмосковья.
Фото: пресс-служба МИМП

Министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе заявила, что стенд Московской области одним из главных центров притяжения участников фестиваля.
«Мы проводили интересные мастер-классы, организовывали йогу, увлекательные викторины, любой желающий мог выступить у нас в рамках открытого микрофона. Чтобы гостям было комфортно, мы раздавали всем бесплатно освежающие коктейли, мороженое «Чистая линия», угощали сладостями. По итогам выставки наш стенд стал самым лучшим в номинации «Молодежный». Это очень крутая оценка, мы рады, что смогли достойно показать себя на таком крупном федеральном мероприятии», — сказала Швелидзе.
Фото: пресс-служба МИМП

Московская область является регионом с огромным количеством талантливой активной молодежи, реализующей свои собственные проекты, развивающей область на высоком уровне. В состав делегации Московской области вошли актеры, танцоры, поэты, певцы, блогеры, художники, дизайнеры, активисты молодежных организаций и движений, которым есть, что рассказать о себе.

Фото: пресс-служба МИМП

Большой интерес представлял мастер-класс инструкторов Учебного Центра Тактической Медицины Артема Катулина «первая помощь себе и близким». Центр обучает военных, в том числе бойцов спецоперации, важным навыкам оказания медпомощи в экстремальных условиях.

Разумеется, не обошлось без творчества. На подмосковном стенде провели мастер-класс по росписи брошек-матрешек, которых гости забрали с собой в память о фестивале и регионе.
Фото: пресс-служба МИМП

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Подмосковная молодежь может принять участие в фестивале «Таврида.АРТ»

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#выставки
#екатерина швелидзе
#подмосковье
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Франция безрезультатно потратила 1,4 миллиарда евро на очистку Сены
28 июля 2024, 16:58

Фото: istockphoto / saiko3p

Во Франции выразили недовольство очередным провалом на Олимпийских играх, сообщили в РИА Новости.
Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что, несмотря на все усилия по очистке Сены, тренировочный заплыв по триатлону на Олимпийских играх в Париже, запланированный на воскресенье, был отменён из-за плохой погоды.

Ранее в воскресенье Франс Пресс сообщило, что организаторы отменили тренировочный заплыв из-за загрязнения воды в Сене. Причиной стал дождь, прошедший в пятницу и субботу в Париже.

«А на «очистку Сены» мы потратили 1,4 миллиарда! Министру спорта Франции Амели Удеа-Кастера придётся ещё раз искупаться в реке» — возмутился Филиппо.

Политик отметил, что министру спорта Франции Амели Удеа-Кастера придётся ещё раз искупаться в реке.

В середине июля, за 13 дней до начала Олимпийских игр, чиновница уже купалась в Сене, чтобы доказать пригодность качества воды для проведения соревнований.

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#дождь
#лидер
#россия
#олимпиада 2024
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FT: европейским дипломатам запретили устраивать вечеринки
28 июля 2024, 16:41

Фото: istockphoto / artJazz

Согласно сообщению Financial Times, Европейская служба внешних связей (ЕСВС) получила указание сократить расходы на 43 миллиона евро, что составляет примерно 5% от её бюджета на текущий год, сообщили в Коммерсант.
Это решение было принято из-за того, что дипломаты превысили лимиты затрат.

«Европейским дипломатам приказали сократить расходы на командировки, отменить мероприятия и отложить работы по обеспечению безопасности резиденций. В следующем году ЕСВС планирует сократить дипломатическое присутствие в Африке и Латинской Америке. По словам дипломатической службы, в бюджете на следующий год предусмотрены «жёсткие меры экономии», включая продажу имущества и закрытие представительств», — поделились в ведомстве.

В настоящее время ЕСВС имеет 145 представительств по всему миру, включая представительства в Ватикане и Барбадосе. Из-за исчерпания бюджета ЕСВС была вынуждена отменить ежегодный приём на Генассамблее ООН.

Кроме того, около 50 зарубежных представительств испытывают серьёзные проблемы с безопасностью, но у ведомства нет денег для решения этих проблем, таких как установка замков на дверях, решёток на окнах и камер наблюдения.

Генеральный секретарь ЕСВС Стефано Саннино ещё в марте заявлял, что службе не хватает средств, и предусмотренный рост бюджета на 7,1% не компенсирует даже уровень инфляции в ЕС.

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Киберэксперт Шутов: Мошенники могут создать идеальную копию любого сайта
28 июля 2024, 15:47

Фото: istockphoto/PUGUN SJ

Мошенники способны создавать идеальные копии любых сайтов, которые визуально практически невозможно отличить от настоящих. В иных случаях злоумышленники могут взломать подлинный сайт и получить доступ к размещённым на нём данным.
Об этом в беседе с RT рассказал преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов. По словам эксперта, наиболее часто мошенники подделывают страницы в социальных сетях, на Госуслугах, в личных кабинетах крупнейших банков или популярных интернет-магазинах.

По словам Шутова, если ввести свои личные данные на этих фейковых страницах, они сразу же попадают в руки злоумышленников. Таким образом пользователи могут потерять свои деньги. Специалист рекомендовал самостоятельно проверять домены сайтов, чтобы убедиться в их подлинности, или использовать для этого специальные сервисы.

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#пользователи
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Свыше 51 тысячи гостей посетили фестиваль «Гуляй город» в Чехове
28 июля 2024, 11:50

Фото: Сергей Хакимов

Фестиваль «Гуляй город», посвящённый Молодинской битве, в Чехове посетили более 51 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Для гостей фестиваля подготовили большую программу, которая погрузила посетителей в атмосферу Руси XVI века. Также организаторы подготовили концерт с участием фольклорных коллективов Подмосковья.

Битва при Молодях — военное сражение, произошедшее в 1572 году на территории городского округа Чехов. Несмотря на значительное численное превосходство, армия крымского хана Девлета I Гирея бежала и понесла значительные потери.

Кульминацией стал реконструкция битвы. В ней приняли участие порядка 25 военно-исторических клубов.

«Этот праздник уже приобрел масштаб большого, по-настоящему народного события. В этом году – 51 тысячу человек! Радует, что набирают популярность мероприятия, где можно познакомиться со славными страницами истории нашей страны, одна из которых – битва при Молодях. Поэтому невозможно не отметить огромную работу организаторов и всех причастных, благодаря кому этот ежегодный праздник растет и развивается», — поделился министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Для гостей фестиваля приготовили национальные забавы, квесты, турниры по фехтованию и стрельбе из лука, аттракционы, мастер-классы, концерт и фудкорт. Весь день работали мастер-классы, на которых гости работали с кожей, глиной, древесиной, берестой, готовили блюда народных кухонь.

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Подмосковная молодежь принимает участие в фестивале «Таврида.Арт» в Крыму
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