Три сестры умерли в Санкт-Петербурге при странных обстоятельствах

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В Санкт-Петербурге при странных обстоятельствах умерли три сестры, тела которых находились в квартире две недели, передает издание «Фонтанка» в Telegram-канале.
Отмечается, что женщины в возрасте 19, 29 и 35 лет жили вместе со своим 24-летним братом в квартире на Комендантском проспекте. Они не выходили из своих комнат и не общались с родственником.
По информации, полученной изданием, два месяца назад девушки полностью отказались от еды. Предположили, девушки были членами секты.
28 июля их брат пришел в квартиру, чтобы пригласить их на день рождения дочери. Он обнаружил тела своих родственниц и обратился в полицию. Врачи установили, что жительницы квартиры умерли около двух недель назад. Версия убийства не подтвердилась.
Ранее из окна своей квартиры в Новой Москве выпала ведущий научный сотрудник Центра социально-экономического развития Института экономики РАН Валентина Бондаренко.
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По информации, полученной изданием, два месяца назад девушки полностью отказались от еды. Предположили, девушки были членами секты.
28 июля их брат пришел в квартиру, чтобы пригласить их на день рождения дочери. Он обнаружил тела своих родственниц и обратился в полицию. Врачи установили, что жительницы квартиры умерли около двух недель назад. Версия убийства не подтвердилась.
Ранее из окна своей квартиры в Новой Москве выпала ведущий научный сотрудник Центра социально-экономического развития Института экономики РАН Валентина Бондаренко.
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Александр Климов