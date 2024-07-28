В Питере 17-летний водитель питбайка насмерть сбил женщину

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В посёлке Ефимовский Ленинградской области 17-летний юноша, управлявший питбайком BSEmoto-pro, стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли люди, сообщили в «Mash на Мойке».
«39-летняя женщина, которая была сбита, скончалась на месте. Второго пострадавшего, 23-летнего мужчину, госпитализировали с закрытым переломом ноги. После оказания медицинской помощи его отпустили из больницы в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении телеграм-канала.
За рулём питбайка находился местный житель. Он занимается лыжным спортом и ранее не привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Полиция проводит расследование обстоятельств ДТП.
Ранее в центре Петербурга произошёл ещё один трагический случай. Школьница, находясь за рулём иностранного автомобиля, сбила восьмилетнего ребёнка.
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