В Петербурге мужчину выселили из-за частых визитов друзей и видеоигр
В Санкт-Петербурге арендатор лишился съёмной квартиры после домашнего вечера, посвящённого прохождению новой части популярной видеоигры. Об этом пишет SHOT.
Петербуржец пригласил друзей в субботу, чтобы сыграть в новую версию игры. По его словам, они вели себя тихо, а время позволяло немного пошуметь. Однако соседи снизу снова начали жаловаться на несоблюдение тишины. До этого они неоднократно высказывали недовольство из-за громкой музыки и разговоров, вызывали охрану и даже связывались с хозяином квартиры.
Утром владелец недвижимости отправил мужчине сообщение, в котором заявил, что стороны не сошлись в «ритмах жизни». Согласно его мнению, для вечерних встреч с друзьями необходимо «значительное событие», а выход новой игры, похоже, таковым не считается. Кроме того, частые гости, по заверению арендодателя, увеличивают риск износа жилого помещения. Россиянин должен освободить квартиру до конца следующего месяца.
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