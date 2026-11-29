Стало известно, почему при вдыхании холодного воздуха ртом болят зубы
Холодный воздух, вдыхаемый через рот, способен вызвать резкую кратковременную боль в зубах. Обычно это связано с повышенной чувствительностью дентина, возникающей из-за истончения эмали и обнажения корней зубов. Об этом «Газете.Ru» сообщила стоматолог-терапевт клиники «Атрибьют» Зарина Кудзоева.
Эмаль, как известно, защищает внутренние ткани зуба от внешних факторов, включая перепады температуры. Однако при её истончении, повреждении или обнажении корневой поверхности холодный воздух может проникать к более уязвимым участкам зуба, вызывая боль, отметила специалист.
Этот процесс связан с гиперестезией дентина — повышенной чувствительностью твёрдых тканей зуба. Когда дентинные канальцы открыты, температурные изменения приводят к движению жидкости внутри них, что стимулирует нервные окончания в пульпе и вызывает болевые ощущения, пояснила Кудзоева.
Врач также назвала рецессию десны, эрозию эмали, клиновидные дефекты, повышенную стираемость зубов и бруксизм среди причин гиперестезии. Эмаль может повреждаться и из-за чрезмерного давления при чистке зубов и образования трещин. Важно отметить, что холодный воздух сам по себе не повреждает здоровые зубы, а лишь выявляет существующие проблемы с эмалью, дентином или дёснами, заключила стоматолог.
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