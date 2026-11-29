29 ноября 2026, 14:31

Врач Кудзоева: оголение дентина вызывает зубную боль при вдохе ртом на холоде

Фото: iStock/MarianVejcik

Холодный воздух, вдыхаемый через рот, способен вызвать резкую кратковременную боль в зубах. Обычно это связано с повышенной чувствительностью дентина, возникающей из-за истончения эмали и обнажения корней зубов. Об этом «Газете.Ru» сообщила стоматолог-терапевт клиники «Атрибьют» Зарина Кудзоева.