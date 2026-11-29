Россиянам перечислили признаки депрессии у кошек
Специалист по ветеринарной психиатрии Католического университета Сальты в Аргентине Мария Салинас перечислила признаки депрессии у кошек. Об этом пишет РИА Новости.
Если кошка утратила интерес к играм, стала вялой и её привычки изменились, это может быть признаком депрессии, пояснила эксперт. Согласно ее мнению, депрессия у животных может возникнуть после серьёзной потери или длительного стресса. Сложно судить, испытывает ли кошка грусть так же, как человек, однако владелец может заметить изменения в её поведении, такие как изменение аппетита, игровой активности или ухода за собой, добавила Салинас.
Ранее ветеринар, представитель бренда зоотоваров Harly (Qharisma Group) Кристина Гриненко рассказала, как безопасно покупать корм для животных на маркетплейсах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: