В Петербурге на долгожданной станции метро начался монтаж эскалатора

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В Санкт-Петербурге начался монтаж эскалаторов в вестибюле станции «Горный институт», передает Telegram-канал «Подземник».
Издание также опубликовало фотографии вестибюля станции. Всего на станции планируется установка четырых эскалаторов.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о планах открыть 20 новых станций метро и отремонтировать 12 существующих к 2032 году.
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«Ступень представляет собой тележку на четырех колесах-бегунках (основной и вспомогательный), которая крепится к двум тяговым цепям в непрерывно движущееся полотно, образующее лестницу», – говорится в сообщении.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о планах открыть 20 новых станций метро и отремонтировать 12 существующих к 2032 году.
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Александр Климов