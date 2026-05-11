В Павловском Посаде состоялся концерт «Моя весна, моя Победа!»

11 мая 2026, 13:02

Фото: istockphoto/Alex_str

В Павловском Посаде 8 мая, накануне 81-й годовщины Великой Победы, в Доме культуры «Филимоновский» прошел праздничный концерт. Мероприятие подготовили творческие коллективы ДК.





Великая Отечественная война остается одной из самых трагических страниц мировой истории, затронувшей миллионы судеб. Память о Победе объединяет поколения, служит нравственной опорой и позволяет передавать важнейшие ценности детям и внукам — через семейные истории, участие в акциях и живое общение.



В уютном зале ДК «Филимоновский» для зрителей выступили солисты вокального коллектива «Овация», солисты и группы Образцового вокального коллектива «СВЕТлячок», члены театрального коллектива «СказкаГрад» с номерами художественного слова, а также танцевальные коллективы «Платинум» и «Танцевалочка». Со сцены звучали проникновенные песни и стихи о войне, наполненные гордостью за подвиг народа, любовью к Родине и светлой памятью о героях.



Зрители встречали артистов овациями, концертные номера вызывали чувство гордости, душевного подъема и слезы на глазах. Кульминацией вечера стала песня «День Победы»: зал поднялся с мест и пел вместе с артистами в едином порыве.



