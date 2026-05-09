Артисты дали концерт в химкинском парке из кузова военного автомобиля
Концертно-патриотическую программу «Единство. Память. Победа» провели для посетителей парка имени Льва Толского в Химках. Сценой для артистов стала площадка, стилизованная под кузов армейского грузовика. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Максим Сафронов.
Перед зрителями выступили творческие коллективы Химок и ансамбль гармонистов.
«Сегодня невероятно душевный и тёплый праздник. Песни все знакомые и очень жизненные», — поделилась впечатлениями жительницы Химок Анастасия Вяземская.Артисты исполняли музыкальные произведения и читали стихи. Они также поздравили собравшихся с Днём Победы и напомнили о подвиге, который совершили советские солдаты и труженики тыла.
