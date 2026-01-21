В подольском ЖК «Весенний» возобновят возведение дома-долгостроя
Возведение третьего корпуса ЖК «Весенний» в посёлке Сосновый Бор городского округа Подольск, остающегося недостроенным с 2019 года, завершит новая компания: соответствующий договор подписал девелопер G3 Group. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики московской области.
Всего в состав ЖК входят три дома, два их них своевременно сдали в эксплуатацию. Уровень завершённости монолитных работ в третьем доме составляет 90%.
«Новый застройщик должен будет закончить возведение верхних этажей, установить кровлю, вставить окна, обустроить инженерные коммуникации, провести внутренние отделочные и фасадные работы», — говорится в сообщении.В плане также благоустройство прилегающей территории — там установят спортивную и детскую площадки, а также организуют парковку.
Сдать дом в эксплуатацию должны в 2027 году.