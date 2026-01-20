Услуги по комплексному развитию территорий перенесли на Геопортал Подмосковья
В Подмосковье перевели услуги по комплексному развитию территорий на Геопортал. Теперь застройщики оформляют договоры о КРТ и дополнительные соглашения к ним через Личный кабинет застройщика. Об этом сообщили Минжиле Московской области.
Раньше заявления подавали через регпортал госуслуг. Теперь весь процесс проходит в одном месте — на Геопортале МО. А еще в регионе полностью оцифровали процедуру заключения договоров. Застройщикам больше не нужно подписывать документы вручную и передавать их в министерство. Все договоры подписывают электронной подписью.
Комплексное развитие территорий — это проекты по созданию современной городской среды. Они развивают транспортную, социальную и инженерную инфраструктуру, проводят благоустройство общественных пространств и обновление внешнего облика населенных пунктов Подмосковья.
Воспользоваться услугами можно в Личном кабинете застройщика на Геопортале Подмосковья.
