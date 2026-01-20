Услуги по комплексному развитию территорий перенесли на Геопортал Подмосковья

20 января 2026, 09:39

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В Подмосковье перевели услуги по комплексному развитию территорий на Геопортал. Теперь застройщики оформляют договоры о КРТ и дополнительные соглашения к ним через Личный кабинет застройщика. Об этом сообщили Минжиле Московской области.