В Люберцах рассказали о ходе строительства поликлиники в ЖК «Томилино Парк»

20 января 2026, 09:48

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 540 посещений за смену, строят на территории жилого комплекса «Томилино Парк» в Люберцах. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.





В настоящее время строительство вышло на финишную прямую.





«В здании уже завершили кровельные и фасадные работы, завершается установка инженерного оборудования, ведётся отделка помещений и благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.