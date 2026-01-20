В Люберцах рассказали о ходе строительства поликлиники в ЖК «Томилино Парк»
Поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 540 посещений за смену, строят на территории жилого комплекса «Томилино Парк» в Люберцах. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.
В настоящее время строительство вышло на финишную прямую.
«В здании уже завершили кровельные и фасадные работы, завершается установка инженерного оборудования, ведётся отделка помещений и благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.Четырёхэтажная полклинка Г-образной формы занимает территорию площадью около 6200 квадратных метров. В здании предусмотрены врачебные кабинеты и кабинеты диагностики и профилактики, зал для лечебной физкультуры, аптека и колясочная.