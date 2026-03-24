В Петербурге наградили победителей премии «Город в лицах»

24 марта 2026, 11:02

В Картинном зале Витебского вокзала Петербурга наградили победителей ежегодной городской премии «Петербургского дневника» «Город в лицах».





В текущем году премию провели уже в пятый раз. В голосовании за победителей приняли участие 53 311. Всего было 11 номинаций. Награды вручали депутат Госдумы Сергей Боярский, председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Путиловская, уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова, иерей Артемий Наумов и другие почетные гости.



Так, настоятель храма Святителя Петра Митрополита Московского иерей Артемий Наумов рассказал «Петербургскому дневнику», что особенно близкой для него является тема медицины.





«Я считаю, что это те люди, без которых невозможно продолжить жизнь. Они нужны раненым, нужны детям, нужны пожилым людям. Иной раз даже простое проявленное ими внимание уже как-то окрыляет людей», — сказал Наумов.