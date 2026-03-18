В Раменском провели мероприятие «Триумф. Достоинство. Почёт»
Торжественное мероприятие «Триумф. Достоинство. Почёт», приуроченное к столетию Раменского, состоялось в Доме культуры имени Воровского во вторник, 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Гостями праздника стали те, чей труд и талант каждый день делает Раменское лучше. Собравшихся поприветствовал глава округа Эдуард Малышев.
«За 100 лет Раменское прошло путь от небольших поселений до крупного промышленного, образовательного и культурного центра Московской области. И это только начало», — сказал Эдуард Малышев.На мероприятии отдали дань уважения тем, кто строил здесь первые заводы, больницы и школ, а также восстанавливал город после Великой Отечественной войны, поблагодарили тех, кто сейчас работает в ключевых сферах жизни округа, и вручили награды самым достойным.