В Раменском провели мероприятие «Триумф. Достоинство. Почёт»

Эдуард Малышев

Торжественное мероприятие «Триумф. Достоинство. Почёт», приуроченное к столетию Раменского, состоялось в Доме культуры имени Воровского во вторник, 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Гостями праздника стали те, чей труд и талант каждый день делает Раменское лучше. Собравшихся поприветствовал глава округа Эдуард Малышев.





«За 100 лет Раменское прошло путь от небольших поселений до крупного промышленного, образовательного и культурного центра Московской области. И это только начало», — сказал Эдуард Малышев.