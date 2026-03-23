Для школьников Подольска провели серию инженерных мастер-классов

Мастер-классы по инженерному мышлению проводили в течение недели в пяти учебных заведения Подольска: школе №32, лицеях №5 и №23 и в гимназиях №4 и №7. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





На мастер-классах школьники учились делать механизмы, работающие без электроники и даже без электричества — только за счёт законов физики: инерции, силы тяжести и натяжения.





«Занятия проходили для учеников девятых-одиннадцатых классов в рамках профориентационного проекта «Люди Будущего». Инициатором стало предприятие «ЗиО-Подольск» при поддержке окружной администрации», — говорится в сообщении.