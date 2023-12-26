В Петербурге новый корпус НИИ им. Джанелидзе принял 70 тыс человек за год

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Новый корпус НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе в Санкт-Петербурге принял 70 тыс. человек за год.
«Корпус расширил возможности института, теперь наше учреждение принимает дополнительно около 350 пациентов в сутки. Здесь находится новейшее диагностическое оборудование, включая аппараты КТ, МРТ, рентгенологическая аппаратура, УЗИ и эндоскопическая аппаратура. Центр экстренной медицины соединён двухэтажным переходом с основным комплексом зданий института скорой помощи. При необходимости он может трансформироваться в инфекционную больницу», – отметил в беседе с «Петербругским дневником» Махновский.
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Мелисса Тимофеева