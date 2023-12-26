В Волоколамском округе после капремонта открыли два отделения Осташёвской больницы

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»
В Волоколамском городском округе после капитального ремонта торжественно открыли инфекционное отделение Осташёвской больницы. Там также отремонтировали отделение сестринского ухода. Оба здания были построены в 1967 году и реконструированы благодаря программе «Здравоохранение Подмосковья».
Долгожданное обновление главного корпуса, инфекционного и сестринского отделений началось в апреле прошлого года. В главном корпусе ремонт пока продолжается.
За время ремонта в зданиях заменили все инженерные системы и электрику. Там отремонтированы крыша, фасад, фундамент, выполнена внутренняя отделка, установлены новые системы противопожарной защиты. Палаты для пациентов инфекционного отделения оборудованы системой подачи кислорода и современной мебелью.
Обновлённые боксы вместе с жителями и врачами осмотрела временно исполняющая полномочия главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова.
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За время ремонта в зданиях заменили все инженерные системы и электрику. Там отремонтированы крыша, фасад, фундамент, выполнена внутренняя отделка, установлены новые системы противопожарной защиты. Палаты для пациентов инфекционного отделения оборудованы системой подачи кислорода и современной мебелью.
«Скоро в инфекционное отделение и отделение сестринского ухода поступят первые пациенты. Оба здания были построены 56 лет назад и требовали капитального обновления. В следующем году откроем после масштабного обновления главный корпус Осташёвской больницы, который включает и поликлиническое отделение. Сейчас подрядчик идёт в графике, даже с небольшим опережением», – рассказала Козлова.Обновлённые отделения приведены к единому стандарту Московской области, установленного региональным Минздравом, основная задача которого – создание комфортной среды для пациентов и медработников.
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Лора Луганская