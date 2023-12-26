В Ступинской больнице открыли Центр амбулаторной онкопомощи

Фото: пресс-служба Минздрава МО
На базе Ступинской больницы начал работу Центр амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В новый центр смогут обратиться пациенты из городских округов Ступино и Кашира. Ранее им приходилось ездить в другие города или в областной онкодиспансер в Балашихе.
В ступинском центре онкопомощи пациенты могут пройти УЗИ, рентген, компьютерную томографию, маммографию и лабораторную диагностику. Учреждение может принимать до 90 человек в смену. Есть и дневной стационар для поведения химиотерапии на 10 коек.
Читайте также:
В Подмосковье врачи спасли 96-летнюю пенсионерку с запущенным аппендицитом
Лобненские травматологи восстановили работоспособность руки 84-летней женщине
В Электростали врачи вернули 94-летней женщине возможность ходить после перелома
«В Подмосковье работают 24 центра амбулаторной онкологической помощи. В каждом пациент может пройти полный цикл диагностики и получить лечение. Также там проводится диспансерное наблюдение за пациентами с подтверждённым заболеванием», – пояснила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
Читайте также:
В Подмосковье врачи спасли 96-летнюю пенсионерку с запущенным аппендицитом
Лобненские травматологи восстановили работоспособность руки 84-летней женщине
В Электростали врачи вернули 94-летней женщине возможность ходить после перелома
Лора Луганская