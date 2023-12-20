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В медучреждения Подмосковья с начала года поступило более 60 рентген-аппаратов и маммографов

20 декабря 2023, 17:51
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В подмосковных клиниках запустили ещё четыре единицы тяжёлого оборудования. Один рентгеновский аппарат установили в Чулковской поликлинике Раменской больницы, два – в поликлинике в Долгопрудном. Маммограф теперь работает в поликлинике №2 в Коломне, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Как отметили в министерстве, с начала года в медучреждения региона поставлена 61 единица такой тяжёлой медтехники более чем на 1,1 млрд рублей. Новые рентгеновские аппараты – отечественного производства. Их главное достоинство – высокое качество получаемых изображений. Исследование выполняется бесплатно, по полису ОМС. На диагностику направит лечащий врач.

Новый цифровой маммограф будут применять для исследований в рамках диспансеризации. Также на диагностику будут направлять женщин с подозрением на злокачественные новообразования молочных желёз или с воспалительными заболеваниями груди.

«В прошлое ушли плёнки, проявители, фиксажи и прочие расходные материалы. Современное оборудование, которое не требует никаких дополнительных затрат. Снимок в цифровом формате поступает на рабочую станцию лаборанта, и доктор может сразу же приступить к его анализу», – рассказал заведующий Центром лучевой диагностики Коломенской больницы Роман Алексеенко.
Пройти маммографию можно по направлению участкового терапевта или узкопрофильного специалиста. Записаться на приём к врачу можно на региональном портале госуслуг https://zdrav.mosreg.ru/start или по номеру телефона: 122.

Новое оборудование установлено благодаря нацпроекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

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Врач Малышев заявил о росте заболеваемости ОРВИ
20 декабря 2023, 15:36

Фото: istockphoto.com/Yurii Yarema

Доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев отметил нынешний всплеск заболеваемости ОРВИ.
«Сейчас сезон. Сейчас идёт повышение заболеваемости. До каникул всё время будет повышаться. После каникул снизится и потом опять будет повышаться. Но уже с более низкого уровня», — пояснил в беседе с RT Малышев.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что для защиты от гриппа и COVID-19 следует в общественных местах надевать маски, перчатки и защитные очки. При этом маски необходимо менять каждый два часа. Она также порекомендовала регулярно дезинфицировать руки.

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Подмосковные врачи удалили мужчине крупную мозговую аневризму в форме сердца
20 декабря 2023, 15:25

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Долгопрудненскими нейрохирургами была удалена крупная мозговую аневризма в форме сердца из мозга мужчины. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
51-летний мужчина поступил в больницу с мозговым кровоизлиянием. Врачи выявили у него аневризма средней мозговой артерии размером 2,5 сантиметра.

«Мы экстренно выполнили костно-пластическую трепанацию черепа чтобы клипировать аневризму мозговой артерии. Особенность данной операции именно в большом размере самой аневризмы, двойной её куполе в форме сердечка. Чтобы ее клипировать, пришлось сначала вскрыть купол и уменьшить размер аневризмы, поскольку клипса не раскрывается так широко», - отметил завотделения нейрохирургии Долгопрудненской больницы Павел Савинков.

Стоит отметить, что артериальная аневризма является одной из самых опасных патологий сосудов, из-за которой происходит истончение стенок сосуда.

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#врачи
#больницы
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Нарколог Холдин рассказал, как алкоголь влияет на вес человека
20 декабря 2023, 15:04

Фото: istockphoto / yacobchuk

Нарколог Виталий Холдин рассказал, почему алкоголь способствует набору веса. об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметил, что из-за употребления большого количества алкоголя у человека начинается переедание и набор веса.

«<…> Прием алкоголя усиливает аппетит. Поэтому, даже если вы не голодны, вы съедите больше, чем обычно, запивая угощение алкоголем. А в длинные новогодние праздники, как правило, люди хотят себя побаловать, много готовят, ходят друг к другу в гости, что приводит к перееданию. При этом алкоголь ещё и источник калорий, которые добавляются к общему рациону, при этом он не содержит полезных питательных веществ, что может привести к набору веса, так как излишки калорий преобразуются в жир», — поделился Виталий Холдин.

Врач подчеркнул, что для избежания набора лишнего веса в новогодние праздники рекомендуется полностью убрать употребление алкоголя или отдавать предпочтение слабоалкогольным напиткам, бокалу сухого вина или фужеру шампанского брют. Также стоит не налегать на праздничные блюда и стараться питаться умеренно.

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#подмосковье
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Россиянам назвали самые опасные для печени алкогольные напитки
Врач Ломова назвала коктейли самыми опасными для печени спиртными напитками
20 декабря 2023, 14:17

Фото: istock / Olga Gagarova

Все спиртные напитки непоправимо вредят печени, но некоторые виды алкоголя воздействуют более разрушительно, чем другие.

Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова в интервью для «Газеты.Ru». Самым вредным для печения алкоголем врач назвала коктейли. Она заявила, что в них кроме спирта содержится много сахара, консервантов и красителей.

«Сахар откладывается в печени в виде жира, вызывая стеатоз печени», — предостерегла Ломова.
Она также призвала осторожно употреблять ликеры. Она пояснила, что этот напиток за счет сладости и аромата может выпиваться быстрее, чем планировалось.

Гастроэнтеролог также предостерегла от шампанского. Этот коварный напиток за счет пузырьков способствует быстрому опьянению, а также провоцируют процесс гниения в кишечнике.

Врач заключила, что наименее вредными алкогольными напитками являются некрепленые вина. Также, в небольших объемах относительно безопасны крепкие напитки — водка или коньяк, так как они не содержат сахар.

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Диетолог Бородина назвала самое вредное блюдо новогоднего стола
Диетолог Бородина: Самое вредное блюдо – газированный коктейль
20 декабря 2023, 13:55

Фото: istockphoto.com/fortyforks

Диетолог Ирина Бородина заявила, что самым вредным блюдом новогоднего стола может стать газировка с различными коктейлями с высоким содержанием сахара.
По её словам, от таких напитков лучше отказаться, заменив их компотом или морсом. Как пишет utro.ru со ссылкой на ТАСС, специалист также рекомендовала отказаться от богатых калориями десертов, а жирные салаты заменить на овощные нарезки.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина напомнила об опасности лишнего веса и ожирения для здоровья.

«У человека на фоне ожирения нередко возникают хронические заболевания. Например, гипертония, гиперхолестеринемия, болезни сердца, сахарный диабет, желчнокаменная болезнь, онкологические проблемы, подагра и артрит», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» врач.

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#новый год
#напитки
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Психолог Зорина рассказала, как женщинам избежать предновогоднего выгорания
20 декабря 2023, 13:29

Фото: Мария Амелина

Видновский клинический психолог Людмила Зорина поделилась советами по избежанию эмоционального выгорания перед Новым годом. Об этом сообщила пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье».
Клинический психолог отметила, что в конце года у всех накапливается масса незаконченных дел, которые человек «пытается успеть» до Нового года.

«Иногда всё, что на вас навалилось, совершенно невыполнимо в краткие сроки, поэтому, пожалуйста, разрешите себя не выполнять задачи в полном объёме или попросите о помощи у близких – это совершенно нормально.Женщинам кажется, что они обязаны сделать к празднику 58 блюд, чтобы гости были в восторге. Не надо делать 58 <…> Сходите в спа-салон, в парикмахерскую, на маникюр. Если будете счастливы и спокойны вы, то и вашим близким будет приятно встречать праздник рядом с вами», — поделилась психолог.

Также Зорина подчеркнула, что Новый год является хорошим поводом, чтобы расчистить пространство, как внутреннее, так и внешнее. Она добавила, что можно написать на листе бумаги обиды, найти с чем они связаны, что вам мешает с ней расстаться и как это препятствие можно преодолеть. Это поможет эмоционально разгрузиться и шагнуть в новый год с полноценными силами.

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#психолог
#праздник
#новый год
#человек
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#подмосковье
#советы
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В Серпухове завершили строительство первой поликлиники в микрорайоне Ивановские дворики
20 декабря 2023, 11:13

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В микрорайоне Ивановские дворики в Серпухове завершилось строительство многопрофильой поликлиники на 700 посещений в смену. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.
«Площадь здания превышает 10 тыс кв м. В поликлинике будут оказывать первичную медицинскую помощь по таким направлениям, как терапия, педиатрия, хирургия, кардиология, эндокринология, оториноларингология, офтальмология, неврология, гинекология и другие», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, это будет первая поликлиника в новом микрорайоне. Строительство велось в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию уже выдано, сейчас поликлиника готовится к открытию.

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#московская область
#здравоохранение
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Женщина жаловалась на непроходящий насморк и лишилась носа
The Sun: в Британии женщина лишилась носа после жалоб на непроходящий насморк
20 декабря 2023, 10:41

Фото: istock / Jelena Stanojkovic

Лиз Мерсер, проживающая в Ливерпуле в Великобритании потеряла нос из-за онкологии, который медики полтора года принимали за непроходящий и не поддающийся лечению насморк. Об этом информирует издание The Sun.

49-летняя Мерсер рассказала, что сначала у нее был заложен нос, болела голова и слезились глаза. Еще тогда, в 2021 году, она множество раз обращались к медикам, которые назначали спрей от насморка. Через 4 месяца после появления этих симптомов Лиз стала чувствовать себя хуже - у нее онемела левая сторона лица и начались сильные кровотечения из носа.

«Я чувствовала комок в носу и ощущала ужасный запах. Постоянно пахло фекалиями. К этому моменту я была убеждена, что у меня рак, так как мой нос начал терять форму. Раньше у меня был совершенно прямой нос, но он стал съезжать набок, опухать и краснеть», — рассказала женщина.

В июне 2022 года все же удалось установить диагноз — агрессивный рак в носовых пазухах. К тому времени опухоль уже сильно разрослась и пришлось ампутировать нос.

Мерсер поделилась, что было сложно принять новую внешность. После 30 курсов лучевой терапии рак отступил. Теперь она должна носить силиконовый протез и бороться с посттравматическим расстройством.

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#рак
#здоровье
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В Подмосковье по программе «Приведи друга» трудоустроились 585 медицинских работников
20 декабря 2023, 10:16

Фото: пресс-служба Минздрава МО

585 медицинских работников трудоустроились в Московской области благодаря программе «Приведи друга». Об этом сообщила первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.
Программа работает в регионе с прошлого года. Сотрудник больницы может пригласить на работу в свою организацию медработника. В случае его трудоустройства он получит премию до 50 тыс рублей за врача и до 25 тыс рублей – за фельдшера или медсестру.
«В Подмосковье внедрён целый комплекс мер социальной поддержки для медработников. Это и компенсация аренды жилья, и предоставление бесплатного земельного участка, и «Социальная ипотека», и денежных выплаты. Благодаря программе «Приведи друга» в Подмосковье трудоустроились 585 медработников, в том числе более 330 – в этом году», – пояснила Стригункова.
Как отметили в пресс-службе подмосковного Минздрава, программа пользуется самой большой популярностью у медсестёр, фельдшеров скорой помощи, участковых терапевтов и педиатров. Наибольшее число участников программы работает в Красногорске, Сергиевом Посаде, Раменском, Реутове и Пушкине.

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