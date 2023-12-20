В медучреждения Подмосковья с начала года поступило более 60 рентген-аппаратов и маммографов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В подмосковных клиниках запустили ещё четыре единицы тяжёлого оборудования. Один рентгеновский аппарат установили в Чулковской поликлинике Раменской больницы, два – в поликлинике в Долгопрудном. Маммограф теперь работает в поликлинике №2 в Коломне, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Как отметили в министерстве, с начала года в медучреждения региона поставлена 61 единица такой тяжёлой медтехники более чем на 1,1 млрд рублей. Новые рентгеновские аппараты – отечественного производства. Их главное достоинство – высокое качество получаемых изображений. Исследование выполняется бесплатно, по полису ОМС. На диагностику направит лечащий врач.
Новый цифровой маммограф будут применять для исследований в рамках диспансеризации. Также на диагностику будут направлять женщин с подозрением на злокачественные новообразования молочных желёз или с воспалительными заболеваниями груди.
Новое оборудование установлено благодаря нацпроекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.
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Новый цифровой маммограф будут применять для исследований в рамках диспансеризации. Также на диагностику будут направлять женщин с подозрением на злокачественные новообразования молочных желёз или с воспалительными заболеваниями груди.
«В прошлое ушли плёнки, проявители, фиксажи и прочие расходные материалы. Современное оборудование, которое не требует никаких дополнительных затрат. Снимок в цифровом формате поступает на рабочую станцию лаборанта, и доктор может сразу же приступить к его анализу», – рассказал заведующий Центром лучевой диагностики Коломенской больницы Роман Алексеенко.Пройти маммографию можно по направлению участкового терапевта или узкопрофильного специалиста. Записаться на приём к врачу можно на региональном портале госуслуг https://zdrav.mosreg.ru/start или по номеру телефона: 122.
Новое оборудование установлено благодаря нацпроекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.
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Лора Луганская