В Петербурге определили облик станции метро «Лиговский проспект – 2»
В Санкт-Петербурге определили архитектурный облик будущей станции метро «Лиговский проспект – 2». Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Отмечается, что проектирование станции будет происходить в 2026 году, а строительство запланировано на 2027-2028 годы.
Так, победителем открытого архитектурного конкурса на эскизный проект административного корпуса вестибюля «Лиговского проспекта – 2» стало архитектурное бюро «Студия 17». Руководитель компании Святослав Гайкович рассказал, что архитекторы трудились исходя из обозначенных условий заказчика.
«Самое главное для нас была идея, которую нам удалось сформулировать в ходе нашей работы. Будущая станция «Лиговский проспект – 2» должна стать порталом между внешним пространством нашей страны и Петербургом», — пояснил Гайкович.
По его словам, было принято решение продемонстрировать эту связь через такую архитектурную форму, как арка. Гайкович уверен, что появление еще такого портала станет значимым вкладом в контексте города.
Тем временем в Кузбассе в текущем году планируют отремонтировать 32 медучреждения в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», пишет «Сiбдепо».
На сегодняшний день ремонтные работы уже завершили на трех объектах: ФАП села Мусохраново Ленинск-Кузнецкого округа, поликлиника Анжеро-Судженской горбольницы, фасад поликлиники Юргинской горбольницы.
«Наш подход — независимо от места жительства кузбассовцы должны получать качественную медицинскую помощь в комфортных условиях. Благодаря нацпроекту у нас получается серьезно масштабировать работы по ремонту медучреждений», — отметил губернатор региона Илья Середюк.