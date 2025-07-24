В Петербурге определили облик станции метро «Лиговский проспект – 2»

24 июля 2025, 13:16

Фото: iStock/Petr Vdovkin

В Санкт-Петербурге определили архитектурный облик будущей станции метро «Лиговский проспект – 2». Об этом сообщает «Петербургский дневник».





Отмечается, что проектирование станции будет происходить в 2026 году, а строительство запланировано на 2027-2028 годы.



Так, победителем открытого архитектурного конкурса на эскизный проект административного корпуса вестибюля «Лиговского проспекта – 2» стало архитектурное бюро «Студия 17». Руководитель компании Святослав Гайкович рассказал, что архитекторы трудились исходя из обозначенных условий заказчика.





«Самое главное для нас была идея, которую нам удалось сформулировать в ходе нашей работы. Будущая станция «Лиговский проспект – 2» должна стать порталом между внешним пространством нашей страны и Петербургом», — пояснил Гайкович.

«Наш подход — независимо от места жительства кузбассовцы должны получать качественную медицинскую помощь в комфортных условиях. Благодаря нацпроекту у нас получается серьезно масштабировать работы по ремонту медучреждений», — отметил губернатор региона Илья Середюк.