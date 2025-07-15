Воробьёв: в Дубне вместо восьми бараков построят семь комфортных домов

15 июля 2025, 16:55

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Дубне до конца 2028 года снесут восемь бараков, а жильцов переселят в построенные на их месте дома. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил в ходе рабочей поездки. Он проверил, как реализуются программы расселения аварийного жилья и комплексного развития территорий, а также поговорил с переселенцами и сотрудниками ОЭЗ «Дубна», которые недавно переехали в один из построенных домов.





Строительство нового жилья – одна из приоритетных сейчас задач для Дубны. Особенно актуальной она стала после запуска проекта NICA, в котором участвует большое число ученых. Кроме того, в округе до сих пор находятся бараки, построенные более 80 лет назад.

«В Дубне пять многоквартирных домов в переулке Дачный и по улице Заречной включены в госпрограмму расселения аварийного жилья. 10 человек уже получили новые квартиры, ещё 133 ждут своей очереди, и мы работаем над этим вопросом. Дубна – особый для страны город, научный, образованный, интеллигентный. Приятно, что здесь строят жильё хорошего уровня. Мы приехали посмотреть дом, возведённый по программе КРТ, которую поддержал президент», – сказал Воробьёв

«Чтобы в ОЭЗ приезжали и оставались молодые перспективные учёные, развивались промышленные предприятия, нужны современные стандарты. Это касается МКД, благоустройства территорий, социальной инфраструктуры и так далее. Поэтому было решено развернуть в Дубне проекты КРТ, в том числе на улицах Тверская и Октябрьская. Это позволит вместо восьми бараков 1930-40-х годов постройки возвести семь комфортных домов», – добавил глава региона.

«Я прожила в бараке 43 года. У нас там были только отопление да туалет, больше никаких удобств. Вода холодная, помыться негде. И вот к Новому году нам выдали ключи от квартиры в МКД, и у нас теперь есть горячая вода! А еще у нас – два балкона. Разница между тем, где мы жили, и где живём сейчас, – как между зимой и летом. Мне здесь очень нравится – тепло, хорошо, уютно», – сказала Кириллова

«Мы решили выделить квартиры в домах, которые строим не в рамках КРТ, а на коммерческой основе тем, кто живёт в самых аварийных домах, людям с инвалидностью, с детьми. В прошлом году переселили первые две семьи, скоро новоселье справит еще одна. Кроме того, шесть семей переедут в дом, который планируем сдать к Новому году. Остальные будут расселены через 2-2,5 года в дом, построенные в рамках КРТ», – пояснил гендиректор ООО «Специализированный застройщик Ин-групп Маленький» Александр Велигодский