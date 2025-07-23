В Подмосковье в этом году построят и реконструируют четыре спортивных объекта

23 июля 2025, 14:45

оригинал Фото: t.me/vorobiev_live

В Московской области в этом году завершат строительство и реконструкцию четырёх спортивных объектов. О том, что будет в новых и отремонтированных ФОКах, рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв.







«Внутри ФОКа с бассейном на ул. Ленина в Лобне будут бассейн с шестью 25-метровыми дорожками, бассейн для маленьких детей, тренажёрный зал, зона групповых занятий. На территории организуем парковку и зоны отдыха. На стадионе «Спартак» на ул. Пушкина в Луховицах появятся дорожки для легкоатлетов, спортплощадка, футбольное поле с искусственным покрытием. Построим трибуны на 1,5 тыс. человек. По периметру стадиона установим забор и шумозащитные экраны, обустроим парковку», – написал глава региона в своём ТГ-канале.