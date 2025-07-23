В Подмосковье в этом году построят и реконструируют четыре спортивных объекта
В Московской области в этом году завершат строительство и реконструкцию четырёх спортивных объектов. О том, что будет в новых и отремонтированных ФОКах, рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Внутри ФОКа с бассейном на ул. Ленина в Лобне будут бассейн с шестью 25-метровыми дорожками, бассейн для маленьких детей, тренажёрный зал, зона групповых занятий. На территории организуем парковку и зоны отдыха. На стадионе «Спартак» на ул. Пушкина в Луховицах появятся дорожки для легкоатлетов, спортплощадка, футбольное поле с искусственным покрытием. Построим трибуны на 1,5 тыс. человек. По периметру стадиона установим забор и шумозащитные экраны, обустроим парковку», – написал глава региона в своём ТГ-канале.По словам губернатора, в спорткомплексе «Старт» на ул. Новая в Реутове возводят трибуны на 1 тыс. человек, обновляют футбольное поле. Также там будут организованы спортзалы, раздевалки, кафе, конференц-зал, медицинский блок, гостиничные номера, а на территории – парковка.
В ФОКе с универсальным спортзалом на Москворецкой ул. в Бронницах появятся универсальный спортивный зал с трибунами на 100 человек, залы для фитнеса и эллинг для лодок. На территории организуют спортивную площадку и зону для занятий физкультурой.
Воробьёв добавил, что работы идут по президентскому нацпроекту «Семья». Завершить их планируют до конца года.