В Подмосковье построят первый в России автоматизированный высотный склад

17 июля 2025, 20:13

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В Богородском городском округе Подмосковья появится первый в стране высотный автоматизированный центр нового поколения. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Проект уникального хаба «Богослово» реализуют ГК «Ориентир» и X5 Group. Он не имеет аналогов на российском рынке как по высоте, которая составляет 27 м, так и по уровню автоматизации.



Управление инженерными системами будет полностью цифровым. Контролировать и настраивать все процессы можно будет в том числе удалённо, почти без участия человека. Площадь объекта превысит 43 тыс. кв. м.

«Это технологический прорыв для российской логистики. Впервые будут объединены высотное хранение, автоматизация мирового уровня и инновационная безопасность. Современная логистика требует высокотехнологичных, гибких решений, которые могли бы адаптироваться под быстрорастущие объёмы бизнеса. Мы делаем хаб новым логистическим ориентиром для всей ретейл-отрасли», – рассказала гендиректор ГК «Ориентир» Елена Бабенко.