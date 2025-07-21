В Петербурге открылась выставка «Музыкальная шкатулка»

21 июля 2025, 13:34

Фото: iStock/Iuliia Leonteva

20 июля в Петербурге в музее-заповеднике «Павловск» открылась выставка «Музыкальная шкатулка», посвященная воссозданию Павловского музыкального вокзала. Об этом сообщает «Петербургский дневник».





Павловский вокзал был конечной станцией первой железной дороги Российской империи, а также первым постоянным концертным учреждением страны. Однако в годы ВОВ он был разрушен. В 2023 году было принято решение о воссоздании легендарного вокзала.



Выставку, посвященную Павловскому вокзалу, который иногда называли «музыкальной шкатулкой», можно увидеть в Колонном зале Павловского дворца.





«Мы хотели поговорить о вокзале как о той самой шкатулке, которая становится вместилищем музыкального переживания. Этим и обусловлено название выставки и наличие здесь музыкальных шкатулок разных лет», — объяснила куратор выставки Полина Котова.