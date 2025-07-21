В Петербурге открылась выставка «Музыкальная шкатулка»
20 июля в Петербурге в музее-заповеднике «Павловск» открылась выставка «Музыкальная шкатулка», посвященная воссозданию Павловского музыкального вокзала. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Павловский вокзал был конечной станцией первой железной дороги Российской империи, а также первым постоянным концертным учреждением страны. Однако в годы ВОВ он был разрушен. В 2023 году было принято решение о воссоздании легендарного вокзала.
Выставку, посвященную Павловскому вокзалу, который иногда называли «музыкальной шкатулкой», можно увидеть в Колонном зале Павловского дворца.
«Мы хотели поговорить о вокзале как о той самой шкатулке, которая становится вместилищем музыкального переживания. Этим и обусловлено название выставки и наличие здесь музыкальных шкатулок разных лет», — объяснила куратор выставки Полина Котова.
Здесь можно увидеть сохранившиеся чертежи, планы, неосуществленные проекты, а также фрагменты стен здания, найденные в разные годы, макет вокзала, который представляли на Венецианской биеннале, и подлинную фарфоровую люстрю конца XIX века, обнаруженную в кабинете начальника вокзала Павловска.
Во втором зале посетителям представят современные размышления на тему Павловского вокзала и исследования, которые сегодня ведутся для восстановления его исторического облика.
Выставка «Музыкальная шкатулка: воссоздание Павловского вокзала» будет открыта до 25 августа.
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