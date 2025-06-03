Библиотеки Подмосковья проведут более 600 мероприятий в честь А.С. Пушкина

03 июня 2025, 17:26

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

6 июня в России традиционно отмечают Пушкинский день, и в этом году библиотеки Подмосковья готовят масштабную программу. В организации мероприятий принимает участие Московская областная организация Союза писателей России, сообщает Министерство культуры и туризма Подмосковья.