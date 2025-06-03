Библиотеки Подмосковья проведут более 600 мероприятий в честь А.С. Пушкина
6 июня в России традиционно отмечают Пушкинский день, и в этом году библиотеки Подмосковья готовят масштабную программу. В организации мероприятий принимает участие Московская областная организация Союза писателей России, сообщает Министерство культуры и туризма Подмосковья.
Жителей и гостей Подмосковья ждут литературные встречи, театральные постановки, викторины, конкурсы и творческие мастер-классы. В этом году в честь 226-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина запланировано свыше 600 культурных событий.
Так, в Люберецкой центральной библиотеке им. С. Есенина состоится спектакль «В калейдоскопе пушкинских сказок». В Черноголовке проведут квест «Прогулка с Пушкиным» с QR-кодами и заданиями по произведениям классика.
Центральная библиотека Красногорска вместе с литературным объединением «Звонкая строка» приглашает на акцию «Читаем Пушкина вместе» — желающие смогут прочесть стихи любимого поэта в сквере у библиотеки.
В библиотеках Королёва подготовили праздник «Кот учёный приглашает» и квест-игру «Там, на неведомых дорожках», а в Луховицах у памятника Пушкину пройдёт поэтическое чтение «И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять».
В Истре, в библиотеке имени А.П. Чехова, представят программу «Пушкин-лицеист» — с фактами из биографии поэта. Электростальская библиотека «Очаг» организует для детей библиопленэр «Путешествие в Лукоморье».
Школьников в Жуковском ждёт мастер-класс «Перо сказочника», а в Кашире для ребят из школьного лагеря проведут викторину по сказкам Пушкина и кинопоказ.
В Мытищах состоится фестиваль под открытым небом «Читаем вместе»: шествие литературных героев, творческие активности и встреча с персонажами пушкинских сказок создадут атмосферу настоящего литературного праздника.
Ознакомиться с афишей мероприятий и забронировать книги можно через портал «Библиотеки Подмосковья».
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