В городе Пушкино проведут фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ»
Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» 26 июня проводит фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ». Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«Местом проведения по традиции станет Центральный парк культуры и отдыха по адресу: Московская область, город Пушкино, ул. Некрасова, 3А. Сбор и регистрация участников – с 10.30 до 11.30. Церемония открытия фестиваля начнётся в полдень на сцене «Летний театр», – говорится в сообщении.На мероприятие приглашаются люди с инвалидностью, которые передвигаются на креслах-колясках и проживают в Московской области.
Для апробации современных средств и тренажёров, улучшающих работоспособность суставов, приглашаются участники программы «Активное долголетие».
В рамках фестиваля запланировано посещение участниками мероприятия мобильной выставки «Значение подвига воинов I-й Ударной армии. Лаврские фронтовики» на территории парка.