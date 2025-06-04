Молодёжь Подмосковья представит стенд региона на фестивале «Таврида.Арт» в Крыму

04 июня 2025, 15:30

оригинал Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

В бухте Капсель под Судаком с 1 по 3 августа пройдёт фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ». В седьмой раз это культурно-просветительское событие объединит талантливых участников зрителей со всей России, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.







«На фестивале пройдёт более 300 мероприятий – шоу, театральные постановки, уличные спектакли и кинопоказы. В дни фестиваля будет работать «АРТ-ЭКСПО» – выставка, где представители регионов представят их культурные и гастрономические достижения», – отметила министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

«Ребята будут рассказывать о богатой истории, традициях и культуре Московской области, проводить различные активности, угощать участников фестиваля подмосковными вкусностями. Уверена, что наш стенд станет площадкой для новых знакомств, обмена опытом и рождения интересных идей. Мы хотим показать вс1 многообразие и красоту нашей области, то, что делает ее особенной, за что мы её любим. Узнав Подмосковье поближе, каждый сможет сказать: «Подмосковье – это любовь!», – добавила Швелидзе.