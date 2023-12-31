В Петербурге отменили новогодний концерт на Дворцовой площади из-за атаки на Белгород

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В Санкт-Петербурге отменили традиционный новогодний концерт на Дворцовой площади в знак поддержки жителей Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор города Александр Беглов.
Он сообщил, что за полдня 31 декабря ему поступили десятки сообщений от жителей Санкт-Петербурга, которые требовали отмены празднований в новогоднюю ночь.
Беглов выразил уверенность, что все петербуржцы поддержат принятие такого решения.
При этом губернатор отметил, что все детские праздники, запланированные на каникулы, пройдут согласно расписанию. Он написал, что «никто не отнимет праздник у наших детей».
Также Беглов рассказал, что готов оказать всестороннюю помощь Белгородской области, о чём уже уведомил губернатора региона Вячеслава Гладкова.
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Беглов выразил уверенность, что все петербуржцы поддержат принятие такого решения.
Также Беглов рассказал, что готов оказать всестороннюю помощь Белгородской области, о чём уже уведомил губернатора региона Вячеслава Гладкова.
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Анастасия Чинкова