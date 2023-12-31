Иванов: Врагу не удастся лишить наших детей праздника

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов заявил, что Одинцовский округ готов оказать помощь пострадавшим в Белгороде.
Андрей Иванов заявил, что этот Новый год страна будет встречать в смешанных чувствах.
Напомним, число жертв массированного удара украинских военных по Белгороду возросло до 24 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Сообщается, что спецборт МЧС России приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский. «РГ» пишет, что самолет доставил на лечение 25 человек, которые пострадали во время обстрела Белгорода ВСУ. В числе пострадавших 6 детей.
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«Трагедия в Белгороде омрачила эти дни. Мы все испытываем солидарность с белгородцами. Но врагу не удастся лишить наших детей праздника. Мы никогда не откажемся от доброй традиции всем вместе собираться за одним столом, говорить близким тёплые слова, поздравлять друг друга. У детей будут подарки и радость от встречи с волшебством в новогоднюю ночь. В том числе у детей из Белгорода», -отметил Андрей Иванов.
«Нас не сломать. И сегодня за праздничным столом я призываю вспомнить о наших героических солдатах, которые держат в страхе врага. И обязательно поднять тост за будущую Победу!»,-сказал в заключении Андрей Иванов.Всего пострадали 109 человек. Повреждения получили 37 многоквартирных домов, в которых разрушены 453 квартиры. Также повреждены 3 частные дома и 7 социальных объектов. Во время обстрела сгорели более сотни автомобилей.
Сообщается, что спецборт МЧС России приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский. «РГ» пишет, что самолет доставил на лечение 25 человек, которые пострадали во время обстрела Белгорода ВСУ. В числе пострадавших 6 детей.
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Мария Фирсова