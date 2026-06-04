На ПМЭФ 2026 представили систему нейроконтроля подмосковного парка
На стенде Московской области, развёрнутом на ПМЭФ 2026, представили пилотный проект по использованию визуально-языковой модели для мониторинга парка Малевича в Одинцовском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.
Искусственный интеллект отслеживает через видеокамеры всё, что происходит в парке.
«Он не просто фиксирует события, а «понимает», что видит, составляет отчёты и подсказывает, как сделать лучше. ИИ автоматизирует задачи, которые раньше выполнялись вручную. Результат – сокращение неэффективных расходов бюджета, прозрачность отчётности, проактивные изменения инфраструктуры парка, повышение комфорта и удобства посетителей», – пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.В пилотном проекте используется визуально-языковая модель группы компаний ЦРТ. Решение создано на базе биометрической системы компьютерного зрения «Визирь.VLM» с поддержкой большой языковой модели. Система обрабатывает визуальные данные и текстовую информацию в едином контуре.
«Группа ЦРТ уже реализовала более 550 проектов на основе платформы компьютерного зрения «Визирь» на объектах спорта и транспорта в масштабе городов и регионов. Новый тренд – объединение классической видеоаналитики и передовых возможностей генеративного искусственного интеллекта. В технологическом партнёрстве со Сбером команда ЦРТ разработала «Визирь.VLM» – платформу, которая позволяет за секунды получать информацию о состоянии территории, оптимизируя городское управление», – сказал гендиректор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский.Искусственный интеллект анализирует посещаемость парка через видеокамеры и формирует аналитические дашборды. На одном представлен краткий портрет посетителей – число семей, пожилых людей, мам с колясками, бегунов, велосипедистов и самокатчиков. Другой дашборд отображает загруженность инфраструктуры – лавочек и спортплощадок – с разбивкой по времени суток и указанием средней загрузки за месяц.
Кроме того, ИИ показывает данные о средней численности спортсменов на каждой спортплощадке и топ‑лист популярных видов спорта.