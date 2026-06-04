На ПМЭФ 2026 представили систему нейроконтроля подмосковного парка

04 июня 2026, 17:02

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На стенде Московской области, развёрнутом на ПМЭФ 2026, представили пилотный проект по использованию визуально-языковой модели для мониторинга парка Малевича в Одинцовском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.





Искусственный интеллект отслеживает через видеокамеры всё, что происходит в парке.

«Он не просто фиксирует события, а «понимает», что видит, составляет отчёты и подсказывает, как сделать лучше. ИИ автоматизирует задачи, которые раньше выполнялись вручную. Результат – сокращение неэффективных расходов бюджета, прозрачность отчётности, проактивные изменения инфраструктуры парка, повышение комфорта и удобства посетителей», – пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

«Группа ЦРТ уже реализовала более 550 проектов на основе платформы компьютерного зрения «Визирь» на объектах спорта и транспорта в масштабе городов и регионов. Новый тренд – объединение классической видеоаналитики и передовых возможностей генеративного искусственного интеллекта. В технологическом партнёрстве со Сбером команда ЦРТ разработала «Визирь.VLM» – платформу, которая позволяет за секунды получать информацию о состоянии территории, оптимизируя городское управление», – сказал гендиректор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский.