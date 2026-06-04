Подмосковье планирует подписать на ПМЭФ более 40 соглашений

04 июня 2026, 09:28

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

42 соглашения о создании различных предприятий планируют подписать власти Московской области с инвесторами на полях Петербургского международного экономического форума (ММЭФ-2026). Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.





Общая сумма инвестиций по этим договорам составит 95 миллиардов рублей. Благодаря реализации проектов в Подмосковье появятся ещё около 7 700 рабочих мест.





«Для нас ПМЭФ — это прежде всего практический результат. За годы участия Московская область реализовала около 80% подписанных на форуме соглашений. Это 1,3 трлн рублей инвестиций и свыше 164 тысяч созданных рабочих мест», — написал глава региона на своём канале в мессенджере МАХ.