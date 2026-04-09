Культурный центр «Октябрь» в Электростали отремонтируют к концу года
Завершить капремонт культурного центра «Октябрь» в Электростали планируют к концу года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил, как идут работы и поговорил с сотрудниками центра.
В «Октябре» работают 13 кружков и коллективов, цирковая труппа «Дружба», танцевальная команда «Силуэт», театральная мастерская «Начало». Ежегодно там проходило порядка 200 мероприятий, которые посещали 70 000 зрителей.
С момента строительства центра в 1963 году капремонт в нём ни разу не проводили, и он требовал обновления. В 2024 году там стартовал комплексный капремонт, завершить который планируют в декабре.
«Это не просто капитальный ремонт, а масштабная реконструкция. Очень надеюсь, что каждый уголок этого обновлённого здания будет жить. Мы видели запрос жителей, знаем, что это место для города – знаковое. Поэтому и приняли решение о реконструкции КЦ. Надеюсь, что строители не подведут, и всё будет достойно и красиво. «Октябрь» – не первый и не последний объект в Электростали, который мы модернизируем», – отметил Воробьёв.
Важным шагом стало восстановление вращающейся сцены, которая много лет была одной из главных примет КЦ. Она позволит делать спектакли более зрелищными. А чтобы улучшить в концертном зале акустику, для отделки стен и потолка подобрали специальные материалы. Для артистов установят свет и звуковую аппаратуру, для зрителей – удобные кресла.
«Я работаю с детьми. Руковожу камерным оркестром, в котором у меня 16 ребят, ансамблем скрипачей «Сияние», где занимаются 12 детей. А в музыкальной школе в моем классе – 17 человек. Мы все – в предвкушении открытия КЦ «Октябрь». Очень хотим испытать на себе все возможности акустики. Думаю, что всё будет организовано самым умным образом», – сказала преподаватель детской музыкальной школы в Электростали, почётный работник общего образования России Лариса Яковлева.
После капремонта в КЦ «Октябрь» появится возможность открыть новые творческие кружки и студии.
«У нас будут и современные танцы, и народные, и эстрадные, и спортивные бальные, и балет. Также здесь будут хоры, вокалисты, изостудия. Вернётся цирковая труппа, которая раньше здесь была. Кроме того, у нас появляется пространство под театр», – рассказала директор культурного центра «Октябрь» Елена Плыкина.Помимо этого, в КЦ «Октябрь» заработает школа креативных технологий, где будут учить диджеев и виджеев.
В Электростали обновляют и другие объекты. Так, к осени завершится ремонт СШОР по единоборствам «Электросталь» на улице Красной. Она начала работать в 1958 году. Там воспитывают будущих мастеров самбо, дзюдо, каратэ, греко-римской борьбы. Проходят турниры и мастер-классы.
Преобразится и детская музыкальная школа на улице Николаева. Это здание 1959 года постройки обновят полностью.
В следующем году в Электростали обретут новый облик два общественных пространства. Это сквер Машиностроителей у легендарной «Катюши» и лесопарк «Юбилейный».