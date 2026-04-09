Культурный центр «Октябрь» в Электростали отремонтируют к концу года

09 апреля 2026, 17:56

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Завершить капремонт культурного центра «Октябрь» в Электростали планируют к концу года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил, как идут работы и поговорил с сотрудниками центра.





В «Октябре» работают 13 кружков и коллективов, цирковая труппа «Дружба», танцевальная команда «Силуэт», театральная мастерская «Начало». Ежегодно там проходило порядка 200 мероприятий, которые посещали 70 000 зрителей.



С момента строительства центра в 1963 году капремонт в нём ни разу не проводили, и он требовал обновления. В 2024 году там стартовал комплексный капремонт, завершить который планируют в декабре.

«Это не просто капитальный ремонт, а масштабная реконструкция. Очень надеюсь, что каждый уголок этого обновлённого здания будет жить. Мы видели запрос жителей, знаем, что это место для города – знаковое. Поэтому и приняли решение о реконструкции КЦ. Надеюсь, что строители не подведут, и всё будет достойно и красиво. «Октябрь» – не первый и не последний объект в Электростали, который мы модернизируем», – отметил Воробьёв.

«Я работаю с детьми. Руковожу камерным оркестром, в котором у меня 16 ребят, ансамблем скрипачей «Сияние», где занимаются 12 детей. А в музыкальной школе в моем классе – 17 человек. Мы все – в предвкушении открытия КЦ «Октябрь». Очень хотим испытать на себе все возможности акустики. Думаю, что всё будет организовано самым умным образом», – сказала преподаватель детской музыкальной школы в Электростали, почётный работник общего образования России Лариса Яковлева.

«У нас будут и современные танцы, и народные, и эстрадные, и спортивные бальные, и балет. Также здесь будут хоры, вокалисты, изостудия. Вернётся цирковая труппа, которая раньше здесь была. Кроме того, у нас появляется пространство под театр», – рассказала директор культурного центра «Октябрь» Елена Плыкина.