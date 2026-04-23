В Подмосковье в этом году отремонтируют более 360 фасадов многоквартирных домов

23 апреля 2026, 14:24

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

362 фасада многоквартирных домов обновят в Московской области в текущем году в рамках краткосрочной программы капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.





Самый большой объём работ запланирован в Люберцах, где приведут в порядок свыше 30 фасадов. В топ-5 округов по этому показателю входят также Лобня, Мытищи, Одинцовский и Коломна.





«У нас самая масштабная программа капремонта в стране, она охватывает более 44 тысяч домов. За 12 лет мы отремонтировали 20 тысяч домов», — отметил глава МинЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.