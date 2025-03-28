В Дубне ко Дню Победы отреставрируют мемориал «Братские могилы»

Видео: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В Дубне в преддверии Дна Победы стартовали работы по реставрации мемориала «Братские могилы». Это место чтят дубненцы всех возрастов, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
По официальным данным, на территории этого комплекса похоронены 108 бойцов и командиров 30-й армии, которые участвовали в сражениях за Москву. Их имена увековечены на памятных плитах. Рядом, на стене памяти, – имена дубненцев, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны.
Сейчас на площадке, где горожане ежегодно встречаются в День Победы, развернулись ремонтные работы. Решение было принято еще в ноябре прошлого года. В феврале выделены средства. В марте завершились конкурсные процедуры, и теперь подрядчик вышел на объект.
Сейчас демонтаж на месте работ по реставрации мемориала подходит к концу. Лучи звезды уже отреставрированы и скоро вернутся на место. Ко Дню Победы мемориальный комплекс приведут в порядок.
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Сейчас на площадке, где горожане ежегодно встречаются в День Победы, развернулись ремонтные работы. Решение было принято еще в ноябре прошлого года. В феврале выделены средства. В марте завершились конкурсные процедуры, и теперь подрядчик вышел на объект.
«Подрядчик с нами постоянно на связи. Он понимает, какой это важный объект для каждого жителя. Сейчас здесь уже вывозят разобранную брусчатку. До 30 апреля у мемориала проведём все ремонтные работы: обновим плитку, отремонтируем барельеф, звезду, надписи на мемориальных плитах», – поделился планами глава Дубны Максим Тихомиров.За объект взялся подрядчик, которого в Дубне уже знают. Эта организация качественно и в срок провела работы в сквере Жолио-Кюри.
Сейчас демонтаж на месте работ по реставрации мемориала подходит к концу. Лучи звезды уже отреставрированы и скоро вернутся на место. Ко Дню Победы мемориальный комплекс приведут в порядок.
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Лора Луганская