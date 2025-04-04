В Подмосковье началось техобслуживание мемориалов «Вечный огонь»

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Сотрудники компании «Мособлгаз» в преддверии Дня Победы приступили к техническому обслуживанию подмосковных мемориалов «Вечный огонь», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«В рамках техобслуживания специалисты проверяют горелки, герметичность запорной арматуры и соединений, регулируют высоту пламени, проводят продувку газом для вытеснения воздуха, и ряд других работ, включая благоустройство территории мемориалов. В ходе технического обслуживания Вечные огни не гасят: пламя переносят на временную горелку, а по окончании работ возвращают обратно», — говорится в сообщении.Всего в Московской области установлено более 70 мемориалов «Вечный огонь». Завершить их техническое обслуживание должны до 25 апреля.
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