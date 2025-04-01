Глава Дубны взял под контроль благоустройство участков модернизации теплотрассы

В Шатурском муниципальном округе немало героев Великой Отечественной войны. Информацию о судьбе одного из них – врача-хирурга Владимира Ильича Агнаева – по крупицам собрали его дети и племянники. Они поделились уникальными биографическими данными родственника с шатурской общественностью и школьниками.