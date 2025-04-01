Глава Дубны взял под контроль благоустройство участков модернизации теплотрассы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Участки теплотрассы заменили в подмосковной Дубне, благоустройство территории, где проводились работы, контролирует глава округа Максим Тихомиров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Контроль за подрядчиком ежедневный. Представитель администрации всегда на связи с компанией. Сейчас все материалы в наличии, техника и специалисты работают. В этих работах для нас главное — качество», — подчеркнул Максим Тихомиров.В работах задействованы две бригады по пять человек. В настоящее время одна бригада завершает работы в начале улицы Энтузиастов, а вторая вывозит крупногабаритный мусор с участка у мемориала «Братские могилы». Кроме того, на текущей неделе подрядчик установит лотки, а затем приступит к засыпке труб на третьем участке.
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