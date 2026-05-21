В Петербурге ожидается самое теплое лето за последние 5–10 лет
Предстоящее лето в Санкт-Петербурге окажется заметно жарче, чем в прошлом году, однако исторических рекордов температур не будет. Такой прогноз сделали метеорологи «Яндекс Погоды» с помощью ИИ-технологии «Метеум».
Так, жителей Северной столицы России ожидает теплое лето с температурой выше климатической нормы. При этом рекордных засух или чрезвычайно дождливых месяцев синоптики не обещают.
«Лето в Петербурге прогнозируется теплее климатической нормы и средних значений за последние 5–10 лет. По сравнению с прошлым годом сезон окажется заметно более теплым, особенно в июне и августе. В июле будет немного прохладнее, чем год назад», — приводит «Петербургский дневник» прогноз синоптиков.
Отмечается, что дождей в среднем за летний период будет меньше обычного за счет более сухого июля. Июнь также ожидается менее дождливым, чем в 2025 году. При этом основное количество осадков выпадет в августе.