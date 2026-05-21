В Петербурге ожидается самое теплое лето за последние 5–10 лет

21 мая 2026, 12:45

Предстоящее лето в Санкт-Петербурге окажется заметно жарче, чем в прошлом году, однако исторических рекордов температур не будет. Такой прогноз сделали метеорологи «Яндекс Погоды» с помощью ИИ-технологии «Метеум».





Так, жителей Северной столицы России ожидает теплое лето с температурой выше климатической нормы. При этом рекордных засух или чрезвычайно дождливых месяцев синоптики не обещают.





«Лето в Петербурге прогнозируется теплее климатической нормы и средних значений за последние 5–10 лет. По сравнению с прошлым годом сезон окажется заметно более теплым, особенно в июне и августе. В июле будет немного прохладнее, чем год назад», — приводит «Петербургский дневник» прогноз синоптиков.