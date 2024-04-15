В Петербурге состоится День благоустройства

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
В Санкт-Петербурге в субботу, 20 апреля, планирую провести День благоустройства или общегородской субботник.
Отмечается, что дату переносить не планируют.
Тем временем россиянам рассказали, какие работы в саду можно провести в апреле. Так, эксперты отметили, что в этом месяце стоит проверить наличие снега, снять с деревьев зимнюю обвязку и убрать упавшие ветки, проветривать растения, находящиеся под укрытием. Кроме того, как пишет Общественная Служба Новостей, после зимы нужно убрать мертвую кору, высохшие, больные ветки и побеги, провести полную санитарную обработку кустарников и деревьев, очистить участки стволов от мха и лишайника, а также замазать специальным варом раны на деревьях.
Ранее сообщалось, что в Московской области весной и летом 2024 года будет разбито 4 018 цветников, это более 23 га территории. Высадка цветов к летнему сезону разделена на два этапа. Это весеннее и летнее оформление.
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«Дату проведения общегородского субботника переносить не планируется», – приводит «Петербургский дневник» сообщение аппарата вице-губернатора города Евгения Разумишкина.
Тем временем россиянам рассказали, какие работы в саду можно провести в апреле. Так, эксперты отметили, что в этом месяце стоит проверить наличие снега, снять с деревьев зимнюю обвязку и убрать упавшие ветки, проветривать растения, находящиеся под укрытием. Кроме того, как пишет Общественная Служба Новостей, после зимы нужно убрать мертвую кору, высохшие, больные ветки и побеги, провести полную санитарную обработку кустарников и деревьев, очистить участки стволов от мха и лишайника, а также замазать специальным варом раны на деревьях.
Ранее сообщалось, что в Московской области весной и летом 2024 года будет разбито 4 018 цветников, это более 23 га территории. Высадка цветов к летнему сезону разделена на два этапа. Это весеннее и летнее оформление.
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Мелисса Тимофеева