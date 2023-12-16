Названо новое изобретение в ВС России, ставшее кошмаром для ВСУ

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Российская армия в несколько раз превосходит украинскую по количеству дронов, к тому же ВС России используют защитные экраны для укрепления своих позиций. Об этом сообщает Business Insider.
Ранее сообщалось, что командование Военно-транспортной авиации ВКС России проводит летно-тактическое учение с экипажами самолётов Ан-124-100 «Руслан». Во время полета экипажи самолетов отработали взлет, полеты по маршруту и посадку. Полеты проводились на высоте более 4 тысяч метров, протяженность маршрута оказалась более 1000 км, средняя скорость самолетов – 500 км/ч.
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