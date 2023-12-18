В России разработали изделие для призыва к пилотам дронов ВСУ сдаваться в плен

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В России разработали устройство под названием «Дафни», которое предназначено для призыва пилотов дронов Вооруженных сил Украины сдаться в плен. Об этом сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, ссылаясь на информацию ТАСС.
По его словам, это устройство позволяет изменить изображение, передаваемое с боковой камеры FPV-дронов на надпись «149.200 вызывай Волгу и живи». Эта специальная частота используется российскими военными для возможных переговоров о добровольной сдаче противника в плен.
Кузякин пояснил, что «Дафни» использует частоту, аналогичную или очень близкую к частоте, используемой украинскими беспилотниками, и начинает транслировать измененное изображение.
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Кузякин пояснил, что «Дафни» использует частоту, аналогичную или очень близкую к частоте, используемой украинскими беспилотниками, и начинает транслировать измененное изображение.
«Изделие „Дафни“ транслирует мерцающее изображение с огромной надписью „149.200 вызывай Волгу и живи“, которое видит пилот противника на своем FPV-дроне вместо обычной картинки», — пояснил генеральный директор ЦКБР.На данный момент устройство проходит испытания. Центр разработал целый комплекс мер по обеспечению безопасности российских военных на передовой линии.
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Артем Кузьмин