В детсадах Реутова проводят осмотры по выявлению вируса Коксаки

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов
Плановые осмотры воспитанников детских садов проводят медики в городском округе Реутов, случаев выявления вируса Коксаки не было, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В свете информации об участившихся случаях выявления вируса Коксаки в Московской области многие родители особенно интересуются вопросом эпидемиологической безопасности. В детсадах округа Реутов проводятся осмотры воспитанников, на данный момент с заболеваниями кишечными инфекциями не выявлено детей», — говорится в сообщении.Отмечается, также, что пока ни в одном дошкольном и учебном заведении округа не введён карантин по ОРВИ: такой карантин вводится, кода число заболевших составляет не менее 20%.
Ранее врач Ольга Уланкина заявила, что вирус Коксаки чаще всего попадает в Россию через людей, возвращающихся из путешествий с заграничных курортов.
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