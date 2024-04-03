В Петербурге почтили память погибших при теракте в 2017 году

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В среду на станции «Технологический институт» в Санкт-Петербурге возложили цветы в память о жертвах теракта, совершенного в метро в 2017 году, передает РИА Новости.
«Сегодня мы традиционно собрались здесь, на станции метро „Технологический институт“, чтобы почтить память погибших. Важно, чтобы подобные преступления не оставались безнаказанными, чтобы все знали, что за террористические акты следует строгое наказание», — заявил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский после церемонии возложения цветов.На платформе станции метро «Технологический институт» горожане и родственники погибших продолжают приносить цветы к памятной доске.
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Артем Кузьмин