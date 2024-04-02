В Петербурге почтили память военкора Татарского

Фото: istockphoto.com/Natalia POGODINA
У кафе на Университетской набережной в Петербурге, где произошел теракт год назад, вспоминают погибшего военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина).
Как сообщает 2 апреля РИА Новости, на входе кафе, стекло которого было восстановлено после трагедии, поставили фотографию Татарского и окружили ее красными и белыми гвоздиками. Среди присутствующих были гости творческого вечера Татарского, который прошел год назад.
Военный корреспондент Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Петербурге в результате взрыва бомбы, спрятанной в подаренной ему статуэтке.
В январе 2024 года Дарью Трепову, подарившую Татарскому ту самую статуэтку, приговорили к 27 годам колонии.
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Военный корреспондент Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Петербурге в результате взрыва бомбы, спрятанной в подаренной ему статуэтке.
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Артем Кузьмин