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В Петербурге почтили память военкора Татарского

В Петербурге почтили память погибшего при взрыве военкора Татарского
02 апреля 2024, 12:45
Фото: istockphoto.com/Natalia POGODINA

Фото: istockphoto.com/Natalia POGODINA

У кафе на Университетской набережной в Петербурге, где произошел теракт год назад, вспоминают погибшего военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина).
Как сообщает 2 апреля РИА Новости, на входе кафе, стекло которого было восстановлено после трагедии, поставили фотографию Татарского и окружили ее красными и белыми гвоздиками. Среди присутствующих были гости творческого вечера Татарского, который прошел год назад.

Военный корреспондент Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Петербурге в результате взрыва бомбы, спрятанной в подаренной ему статуэтке.


В январе 2024 года Дарью Трепову, подарившую Татарскому ту самую статуэтку, приговорили к 27 годам колонии.

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Школьники из Подмосковья стали призёрами олимпиады по немецкому языку
02 апреля 2024, 13:28

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Восемь ребят из Московской области вошли в число призёров Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку, сообщает пресс-служба Минобразования региона.
«Дипломы получили восемь учащихся из следующих городских округов: Дмитровский, Реутов, Раменский, Королёв, Коломна, Мытищи, Истра и Подольск», — отмечается в сообщении.
Всем подмосковным участникам заключительного этапа будут вручены денежные призы. Выплата победителям составляет полмиллиона рублей, призёры получают по 300 тысяч рублей, остальные участники — по 100 тысяч рублей.

Всего в копилке подмосковной команды на данный момент 109 дипломов заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Ранее сообщалось, что призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по испанскому языку стали три представителя Московской области из Истры Чехова и Одинцовского округа.

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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье усилили надёжность электроснабжения школ на время досрочной сдачи ЕГЭ
02 апреля 2024, 13:12

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Дополнительные меры по обеспечению бесперебойного снабжения школ электричеством ввели в Московской области на период досрочной сдачи единого госэкзамена, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
«Компания «Мособлэнерго» на время сдачи ЕГЭ отменила все плановые ремонтные работы на энергетических объектах, обеспечивающих электричеством школы и пункты приёма экзаменов. Кроме того, были проведены внеплановые проверки линий электропередачи и сформированы выездные бригады, оснащённые мобильными дизельными электростанциями», — говорится в сообщении.
Для выездных бригад сформирован график дежурств в непосредственной близости от школ. Особый режим продлится до окончания периода досрочной сдачи ЕГЭ, а именно — до 22 апреля включительно.

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#школы
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В Истре ищут подрядчика на ремонт асфальта во дворах
02 апреля 2024, 12:58

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Отремонтировать асфальтовое покрытие планируется в нескольких дворах в городском округе Истра, подряд на выполнение этих работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет отремонтировать асфальтовые покрытия внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и парковок в рамках комплексного благоустройства территорий дворов», — говорится в сообщении.
Ремонтные работы должны быть проведены в посёлке Глебовский у дома №39 по улице Микрорайон, у домов №№11, 12 и 16 по проспекту Генерала Белобородова, а также в деревне Кострово у домов №№14 и 15 по Центральной улице.

Начальная цена лота составляет 20 миллиона 709 тысяч 849 рублей 42 копейки. Заявки на выполнение работ принимаются до 15 апреля.

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#комитет по конкуретной политике мо
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Суд повторно рассмотрит дело мужчины, напавшего на ребёнка в шапку с буквой Z
02 апреля 2024, 12:56

Фото: istockphoto/Zolnierek

Дело мужчины, обругавшего пятиклассника в шапке с символикой специальной военной операции рассмотрит Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Такое решение принял Свердловский областной суд, утвердив ходатайство государственного обвинителя об изменении территориальной подсудности.
Прокуратура настояла на переносе процесса из Ленинского районного суда, где ранее работала мама мальчика, проходящего по делу в качестве потерпевшего. После предания истории огласке, её вынудили уволиться под угрозой увольнения из-за утраты доверия. Позже женщина устроилась на работу в Росгвардию, где служит её муж, сейчас находящийся в зоне СВО.

Инцидент произошёл год назад, в апреле 2023 года. Мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, увидел на улице подростка в шапке, с нашитой на неё буквой Z — одним из символов специальной военной операции. Он набросился на ребёнка и выкрикнул в его адрес несколько нецензурных ругательств. Происшедшее попало на запись камеры домофона.

Мама мальчика написала на мужчину заявление и обвинила его в дискредитации Вооружённых сил РФ. Однако в полиции возбудили дело о мелком хулиганстве. Ленинский районный суд приговорил екатеринбуржца к штрафу в размере 7 тысяч рублей и закрыл дело. Маме ребёнка пришлось уволиться с работы. После обращения депутата Госдумы Александра Хинштейна прокуратура обжаловала решение суда. В пользу более строгого наказания жителя Екатеринбурга высказался также мэр города Алексей Орлов.

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#запись
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В ООН заявили о пытках на Украине в отношении граждан, заподозренных в сотрудничестве с РФ
Комиссар ООН Тюрк: На Украине пытают заподозренных в сотрудничестве с РФ граждан
02 апреля 2024, 12:25

Фото: istockphoto/Askolds

Украинские спецслужбы подвергают пыткам и жестокому обращению заподозренных в сотрудничестве с Россией местных жителей тех районов, из которых отошли российские войска.
Свидетельства об этом привёл Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. По его словам, после того, как Украина «вернула себе часть территорий», некоторые местные жители пострадали от действий киевских властей. Комиссар ООН заявил, что украинские спецслужбы использовали «слишком широкое и расплывчатое определение "сотрудничество"» и на этом основании преследовали и осуждали людей, которые просто выполняли свою обычную работу.

По словам Тюрка, в его управлении задокументированы пытки, произвольные задержания, нарушения прав и свобод граждан, безосновательно обвиняемых в сотрудничестве с Россией. Он призвал киевские власти «принять комплексный подход к ответственности» с проведением широких консультаций с теми, кто пострадал.

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#сотрудничество
#украина
#жители
#нарушения
#оон
#киев
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На Дону оштрафовали оскорбившую бойцов СВО блогершу
02 апреля 2024, 12:01

Фото: iStock/fortton

Местная жительница Нелли Штефан была оштрафована Батайским городским судом за дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан.
Эту информацию сообщили 2 апреля в объединенной пресс-службе судов донского региона.

Суд признал, что блогерша опубликовала оскорбления в своих соцсетях 21 марта. Женщина признала свою вину, и теперь ей придется заплатить 30 тысяч рублей административного штрафа.

В одном из своих новых роликов блогерша попросила прощение за свои слова и объяснила их действием таблеток.

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#сво
#зеленский
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Эксперт Гришина: Параллельный импорт не отменяет необходимости маркировки товаров
02 апреля 2024, 11:56

Фото: iStock/William_Potter

Ввоз в страну товаров по параллельному импорту, то есть без разрешения правообладателя, не отменяет необходимости нанесения цифровой маркировки на продукцию. В настоящее время в России создана вся инфраструктура для оперативного нанесения такой маркировки в ходе таможенного оформления товаров.
Каким образом предприятия отслеживают качество товаров, ввозимых через транзитные страны по параллельному импорту, в беседе с «Радио 1» рассказала председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина.

В Россию через параллельный импорт ввозится широкий перечень продукции: начиная от техники, заканчивая одеждой, автомобилями и прочим. Импорт идет через транзитные страны, и иной раз покупатели сталкиваются с тем, что они заказывают «кота в мешке» — не всегда ввозимые товары соответствуют заявленному уровню качества. Как быть с маркировкой таких товаров?

«Здесь должна быть зона ответственности, которую регулирует государство. Должен быть тотальный контроль, потому что техника — это товары, которые могут повлиять на жизнь и здоровье граждан. Она должна исправно работать и не взрываться в руках», — сообщила Гришина.
Собеседница «Радио 1» уверена, что если физические лица сами заказывают технику (например, смартфон) по параллельному импорту, то увы, здесь могут возникать неприятные моменты. Но если заказывают предприятия и реализуют продукцию впоследствии, то необходимость четко отслеживать качество товаров и маркировать их — зона ответственности бизнеса.

Ранее Минпромторг подготовил перечень подпадающей под так называемый параллельный импорт номенклатуры, в него вошли примерно 50 групп товаров и более 200 брендов. Параллельный импорт предполагает легализацию ввоза в страну продукции, которая продается в других странах, без разрешения правообладателя.

По мнению Гришиной, маркировка не должна приводить к подорожанию товаров для конечного потребителя, а также не должна ложиться тяжким бременем «как гиря» на плечи представителей бизнеса.

«Казалось бы, маркировка стоит всего 60 копеек за единицу товара. Но если бы вы знали, сколько приходится проходить этапов, чтобы замаркировать ту или иную вещь на производстве... Это настоящий «дьявольский квест». А если еще учесть расходы на оборудование, которые висят на предпринимателях «как гири», или расходы на содержание штата специальных сотрудников, которые занимаются маркировкой... Должна быть бесплатная маркировка, предоставление бесплатного оборудования для этого. А так получается, что государство проводит маркировку за счет предпринимателей», — уверена собеседница «Радио 1».
Руководитель «Содействия малому бизнесу» высказалась, что иной раз чиновники принимают законы, не совсем задумываясь, как они будут реализовываться на практике. В сфере маркировки продукции именно такая ситуация. Бизнес-сообществу бывает крайне сложно соблюдать все введенные правила и нести огромные расходы за процесс маркировки, некоторые предприятия малого бизнеса даже вынуждены закрываться.

«Правила написаны коряво настолько, что предприниматель выступает как подопытный кролик. Но предприниматель — живой человек, и ему начинает надоедать скакать между интересами своего производства и тех, кто написал тот или иной закон. И что он делает? — Он уходит в теневой бизнес», — делится мнением Гришина.
Эксперт считает, что система маркировки в нынешнем виде крайне недоработана и требует изменения. Хотя, сама идея маркировать продукцию — это положительная история.

«Система эта в конечном итоге или умрет за ненадобностью так как предприятия массово начнут уходить в теневой сектор, или лопнет со скандалом. Программа до сих пор экспериментальная и имеет кучу огрехов. Систему надо пересматривать, делать коллегиальный орган, который будет моментально реагировать на запросы бизнеса и вести с ним диалог. У чиновников должна быть зона ответственности за их решения, как и у бизнеса», — подытожила собеседница «Радио 1».

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#импорт
#товары
#маркировка
#россия
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Демограф Ткаченко сравнил приток мигрантов в Россию с «больным желудком»
Демограф Ткаченко: приток мигрантов не решит демографические проблемы населения
02 апреля 2024, 11:40

Фото: iStock/Naeblys

В 2019 году президент России Владимир Путин заявил, что улучшить демографическую ситуацию можно двумя способами — за счет увеличения рождаемости и притока мигрантов в страну. Представители партии «Справедливая Россия — За Правду», в свою очередь, заявили, что миграция не может рассматриваться в качестве фактора, влияющего на демографическую ситуацию.
О том, как же все таки миграционные потоки отражаются на демографии, рассказал директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко.

В разговоре с «Радио 1» специалист отметил, что на демографические процессы в целом воздействуют три ключевых параметра: рождаемость, смертность и миграция. Регулирование миграционных потоков не способно коренным образом повлиять на демографическую ситуацию, считает эксперт. По его мнению, увеличение притока мигрантов будет только «замыливать» проблему низкой рождаемости, давать ложное впечатление о демографической ситуации в стране.

Ткаченко сравнил страну с неблагополучной ситуацией с человеком, который, скажем, отравился. В этом случае не следует нагружать организм дополнительной пищей, так как она будет поступать в неправильно функционирующий организм и не сможет нормально усваиваться.

«Приток мигрантов не решит демографические проблемы среди коренного населения, а только создаст ложное впечатление и помешает объективному отражению ситуации», — подчеркнул эксперт.

Специалист напомнил о том, что ещё с 2013 года президент РФ Владимир Путин в своих ежегодных посланиях к Федеральному Собранию говорил о том, что в России должна стать нормой семья с тремя и более детьми. С таким подходом Руслан Ткаченко, сам, кстати, многодетный отец, абсолютно согласен. Он считает, что необходимо создавать условия для того, чтобы молодые семьи стремились обзаводиться детьми, продолжать расширять льготы для многодетных, стимулируя таким образом повышение рождаемости. Именно это по-настоящему поможет улучшить демографическую ситуацию в стране, а вовсе не приток или отток мигрантов, заключил эксперт.

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#рф
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#мигранты
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В Финляндии в одной из школ произошла стрельба
Финская полиция сообщила о пострадавших при стрельбе в школе в Вантаа
02 апреля 2024, 11:26

Фото: iStock/Lev Karavanov

В Финляндии несовершеннолетний напал на школу Виертола в городе Вантаа, сообщили на сайте местной полиции.
В результате три школьника получили ранения. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел утром.

Полиция получила вызов примерно в 9:08, а к месту происшествия прибыли в 9:40 для начала расследования. Подозреваемый был задержан, и следствие продолжается.

Ранее 19-летний мужчина, вооруженный молотком и ножом, напал на школу в Афинах в районе Патисия. Иностранный гражданин, брат одного из учеников, атаковал школу, ранив 18-летнего ученика ударом молотка по голове и нанеся ножевое ранение директору школы в живот.

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