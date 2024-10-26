В Петербурге подросток попал в реанимацию из-за вейпа

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В Санкт-Петербурге 16-летний подросток попал в реанимацию из-за курения электронной сигареты, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Утверждается, что состояние подростка тяжелое, он был госпитализирован. Юноша, получивший ингаляционное отравление, потерял сознание после курения электронной сигареты.
Ранее в Подмосковье было возбуждено уголовное дело по факту отравления школьницы. Предварительные анализы показали, что она получила опасное для жизни отравление неизвестным веществом. Силовики изъяли окурки сигарет и вейп с жидкостью, их передали экспертам.
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Александр Климов