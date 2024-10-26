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В Петербурге подросток попал в реанимацию из-за вейпа

РЕН ТВ: в Петербурге подросток попал в реанимацию и-за вейпа
26 октября 2024, 05:52
Фото: iStock/Yury Karamanenko

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток попал в реанимацию из-за курения электронной сигареты, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.


Утверждается, что состояние подростка тяжелое, он был госпитализирован. Юноша, получивший ингаляционное отравление, потерял сознание после курения электронной сигареты.

Ранее в Подмосковье было возбуждено уголовное дело по факту отравления школьницы. Предварительные анализы показали, что она получила опасное для жизни отравление неизвестным веществом. Силовики изъяли окурки сигарет и вейп с жидкостью, их передали экспертам.

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#подмосковье
#вейпы
#сигареты
#госпитализация
Экс-замглавкома МВД обвинили по новой статье
26 октября 2024, 04:06

Фото: istockphoto/Zolnierek

Бывшему заместителю начальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск Министерства внутренних дел (МВД) России Игорю Долгих предъявлено обвинение в краже денежных средств или иного имущества, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости на основании судебных документов.
Отмечается, что до этого чиновника обвиняли в получении взяток.

«Долгих И.С. задержан 16 ноября 2022 года, в тот же день ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ, а 2 апреля 2024 года предъявлено новое обвинение по пунктам «а», «б» части 4 статьи 174.1, части 6 статьи 290 УК РФ», – утверждается в материалах.

Ранее Ленинский районный суд Курска приговорил бывшего замглавы администрации Центрального округа города Олега Касаткина к четырем годам колонии строгого режима за получение взятки.

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#курская область
#взятка
#суд
#уголовное дело
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День Иверской иконы Божией Матери 26 октября: Почему нельзя открывать окна и пить алкоголь
26 октября 2024, 00:00

Фото: iStock/Sergei Dolgov

9 октября православная церковь празднует день Иверской иконы Божией Матери. Этот образ является одним из наиболее почитаемых среди верующих в России и во всем мире.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 26 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

Иверская икона Божией Матери — история

Иверская икона Божьей Матери была написана апостолом Лукой, который, по преданию, был первым художником христианства. Сейчас икона находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции.

Она также известна под названиями Привратница или Вратарница. Говорят, что однажды её бросили в море, чтобы спасти от тех, кто оскорблял святыню. Затем монахи нашли икону и пытались внести её в монастырь, но каждый раз икона чудесным образом оказывалась над воротами. После нескольких попыток они решили оставить её там, где она находилась. С тех пор икона осталась на своем месте у входа в монастырь.

Фото: iStock/LegART

Традиции

В этот день на Руси было принято посещать жарко растопленную баню с настоями из лечебных трав. Считалось, что в такой бане можно излечить больных, если их хорошо пропарить.

У верующих существовала традиция обращаться к Иверской иконе с различными прошениями. Известно много случаев, когда люди исцелились от болезней и нашли выход из сложных ситуаций, помолившись перед этой иконой.

Что можно делать 26 октября 2024


Генеральная уборка:
Провести уборку в доме и во дворе, особое внимание уделив чистке полов и ванной комнаты.

Возможна перестановка мебели или добавление нового декора в помещение для привлечения удачи.

Отпустить обиды:
Идеальный день для прощения прошлых обид и врагов, которые желали вам зла.

Освободиться от накопленных негативных эмоций, которые могут привести к болезням.

Посещение сауны или бани:
Провести время в сауне или бане для обновления внешности и очищения от накопившегося негатива.

Что нельзя делать 26 октября 2024


Тратить много денег:
Не стоит тратить деньги на новую мебель или бытовую технику, лучше отложить эти покупки на более благоприятное время, так как новые вещи могут быть недолговечными или бракованными.

Одеваться не по погоде:
В этот день следует носить только теплую одежду, чтобы избежать простуды, закрывая все части тела.

Открывать окна:
Окна в доме не открывали, так как считали, что это может привлечь злого духа, способного забрать здоровье домочадцев.

Разговаривать с незнакомцами:
Избегайте разговоров с незнакомыми людьми, так как они могут обмануть или украсть у вас деньги.

Употреблять алкоголь:
Не рекомендуется употреблять алкоголь, так как высшие силы могут наказать непослушных финансовыми проблемами.

Фото: iStock/VadimZakirov

Приметы на погоду

  • Если петух неожиданно начал кукарекать вечером, это предвещает резкую смену погоды;
  • Облака, быстро движущиеся с юга, указывают на ветер и ухудшение погоды;
  • Восход солнца из-за туч предсказывает перемену погоды;
  • Красные облака свидетельствуют о грядущем дожде.

Именины 26 октября 2024

Именины 26 октября отмечают обладатели таких имен, как Злата, Антон, Никита, Яков.

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#церковь
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Суд Москвы арестовал Конфоркину по статье о госизмене
Московский суд арестовал Конфоркину за госизмену
25 октября 2024, 22:55

Фото: iStock/ zoka74

25 октября суд Москвы удовлетворил ходатайство обвинения об аресте гражданки Конфоркиной по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Мещанский районный суд города Москвы взял под арест гражданку Конфоркину, которая обвиняется в государственной измене, сообщают «Риа Новости». Слушание ​по её делу состоялось 25 октября, а 27 арест уже вступит в законную силу.

Личность женщины, суть уголовного дела и предмет правонарушения не разглашаются из соображений секретности. По статье 275 уголовного кодекса РФ (выдача государственной тайны иностранному государству, шпионаж, оказание помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России) гражданке Конфоркиной может грозить до двадцати лет лишения свободы.

Ранее жителя Севастополя — 47-летнего Игоря Копылова — осудили на 14 лет исправительной колонии строгого режима и выписали ему штраф в 400 тысяч рублей за государственную измену.

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#госизмена
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Чат-бот «Соцуслуги Подмосковья» использовали уже более 1,3 млн раз
25 октября 2024, 22:41

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Жители Московской области более 1,3 раз воспользовались социальным чат-ботом в Telegram. Такие данные привели в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«Современный сервис помогает жителям всего в несколько кликов узнать о социальной поддержке в регионе. Мы регулярно развиваем и обновляем чат-бот, чтобы данные об изменении законов, индексации выплат и новых мерах поддержки были доступны. Жители региона уже воспользовались чат-ботом «Соцуслуги Подмосковья» более 1,3 раз», – сказал министр социального развития региона Андрей Кирюхин.
С помощью чат-бота можно узнать о мерах социальной поддержки и едином пособии, материнском капитале, рассчитать региональные льготы. Электронный помощник также позволит узнать размер пособия и получить ссылки для подачи заявлений.

Социальный чат-бот доступен по ссылке.

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Территорию у Барского пруда в Щёлкове открыли после благоустройства
25 октября 2024, 22:22

Фото: пресс-служба Минблаго МО

В Щёлкове завершился второй этап благоустройства общественной территории вдоль юго-западной стороны Барского пруда. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Территория прилегает к усадьбе Гребнево. На территории установлены рекреационные площадки, малые архитектурные формы, освещение и камеры видеонаблюдения. Обустроены зоны для тихого и активного семейного отдыха», – рассказали в министерстве.
Помимо этого, были проложены пешеходные и велосипедные дорожки, установлены скамейки и урны, проведено озеленение.

Как отметили в министерстве, работы прошли по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

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#министерство благоустройства мо
#подмосковье
#московская область
#пруд
#щёлково
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В 5,5 тыс. подъездов Подмосковья с начала года отремонтировали пол
25 октября 2024, 22:04

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

С начала года в Подмосковье по заявкам жителей отремонтировали полы и лестницы в 5,5 тыс. подъездов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Со временем в результате активной эксплуатации, воздействия влаги или механических повреждений на полах в помещениях общего пользования возникают трещины и сколы. Также может наблюдаться отсутствие отдельных плиток. Управляющие организации обязаны поддерживать полы в чистоте и устранять повреждения», – рассказали в ведомстве.
В Минчистоты напомнили, что при обнаружении повреждений полов в подъездах жильцы могут обратиться в свою управляющую организацию, а также в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

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Скончался экс-глава Госкомитета по телекоммуникациям Иванов
Умер экс-глава Госкомитета по телекоммуникациям Александр Иванов
25 октября 2024, 21:45

Фото: iStock/ TheaDesign

Бывший глава комитета по телекоммуникациям Александр Иванов скончался.
«Родные близкие, друзья, сослуживцы, фонд «Ветераны связи» и фонд «Братское сердце» с глубоким прискорбием сообщают, что на 85-м году жизни скончался генерал-полковник Иванов Александр Анатольевич», — проинформировал журнал «Вестник связи».

Трагичную новость сообщил журнал «Вестник связи», подтвердивший кончину Александра Иванова и выразивший свои соболезнования.

«Он был нам добрым другом. Память о нём останется в наших сердцах навечно», — говорится в журнале.

Госкомитет по телекоммуникациям — предшественник министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. На данный момент глава комитета — Максут Шадаев.

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РПЦ разрешит отпевать детей-суицидников из «групп смерти»
РПЦ позволит отпевать детей, ставших жертвами «групп смерти»
25 октября 2024, 21:22

Фото: iStock/ laimdota

Русская православная церковь утвердила подход, согласно которому детей и подростков, ставших жертвами «групп смерти» можно будет отпевать.
«Вопрос о возможности совершения отпевания и дальнейшего церковного поминовения ребёнка (подростка), совершившего самоубийство, рассматривается епархиальным архиереем или уполномоченной им для рассмотрения подобных вопросов епархиальной комиссией, порядок работы которой определяется епархиальным архиереем», — отмечается на сайте Московского патриархата.

По мнению РПЦ, самоубийство — тяжкий грех, но нужно учитывать случаи, при которых суицид совершался «в состоянии психического расстройства».

При принятии решения о разрешении отпевания в подобных случаях будут рассматриваться результаты психолого-педагогической экспертизы и выводы правоохранительных органов, сообщает «РБК».

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Здание бывшей поликлиники в Кашире преобразуют в общежитие завода «Центролит»
25 октября 2024, 20:22

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Кашире реконструируют здание бывшей поликлиники в районе литейного завода «Центролит». В ходе работ его преобразовали в общежитие для временного проживания, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Проект реконструкции включает три очереди. Первая очередь – реконструкция здания, строительство котельной и трансформаторной подстанции и площадки для сбора ТКО. Для удобства работников предприятия, которые будут проживать в общежитии, предусмотрен остановочный карман для автобусов», – отметили в администрации.
Вторая очередь включает пристройку одноэтажного корпуса прачечной, а третья – пристройку кафе на 40 мест с обеденным залом на 30 мест.

Строительство второй и третьей очередей запланировано на будущий год. Готовность первой очереди достигла 95%. Завершить работы первого этапа планируют в VI квартале этого года.

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