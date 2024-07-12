У москвича разорвалось легкое после употребления веселящего газа

Фото: iStock/Yury Karamanenko
Житель Москвы умер от разрыва легкого после того, как употребил веселящий газ из баллона, пишет Shot.
Тело молодого человека обнаружила его сожительница.
По информации портала, девушка вернулась с работы домой и увидела мужчину лежащим на полу без признаков жизни. Рядом с телом стоял гелиевый баллон. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины от разрыва легкого.
Собеседница портала позже рассказала, что гелиевый баллон был куплен для надувания шариков и каких-либо намерений покончить жизнь самоубийством ее избранник не озвучивал.
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По информации портала, девушка вернулась с работы домой и увидела мужчину лежащим на полу без признаков жизни. Рядом с телом стоял гелиевый баллон. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины от разрыва легкого.
Собеседница портала позже рассказала, что гелиевый баллон был куплен для надувания шариков и каких-либо намерений покончить жизнь самоубийством ее избранник не озвучивал.
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Анастасия Хохлова