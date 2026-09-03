В Петербурге поездки на СИМ сокращают время в пути на 50%

03 сентября 2026, 13:29

Фото: iStock/Miljan Živković

В Санкт-Петербурге поездки на электросамокатах позволяют сократить время в пути в среднем на 50% по сравнению с общественным транспортом. Такие данные приводит сервис кикшеринга «Юрент», проанализировав реальные маршруты пользователей.





Отмечается, что общественный транспорт делает остановки и, как правило, не довозит до места назначения. На самокате же можно проехать по прямому маршруту до конечной точки следования.





«Например, от метро "Комендантский проспект" до ТЦ Leo Mall самокат занимает около 14 минут, общественный транспорт — 22 минуты, а пешком — 35 минут. От метро "Улица Дыбенко" до "Мега-Дыбенко": самокат — 16 минут против 37 минут на транспорте. Из Кудрово до метро "Улица Дыбенко" самокат — 11 минут против 25 минут», — пишет «Петербургский дневник».