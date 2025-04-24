«Желтый» уровень опасности: российские регионы, отказавшиеся от проведения парада Победы 9 мая

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9 мая 2025 года состоится парад в честь окончания Великой Отечественной войны. Некоторые регионы отказались от его проведения. Подробнее о том, где празднование состоится и какие мероприятия пройдут, расскажет «Радио 1».
В каких регионах не будет проводиться парад Победы?В нескольких российских регионах уже принималось такое решение в 2024 году из-за безопасности и действия особого режима террористической угрозы. Такими городами были: Крым, Белгород, Курск, Брянск и т.д. В 2025 году парад не пройдет в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Власти не приняли решение о том, как пройдут мероприятия, посвященные 9 мая, но организация массовых шествий не планируется. Это связано с безопасностью и оперативной обстановкой.
Глава Керчи Олег Каторогин объявил о том, что в городе не будут проводить парад, так как действует «желтый» уровень опасности.
В Севастополе правительство тоже не объявляло о проводимом параде. Но в 2025 году вместе с Черноморским флотом организуют парады во дворах ветеранов. В правительстве отметили, что статус всех публичных мероприятий зависит от оперативной обстановки в городе.
В Калужской области парады пройдут только в двух городах воинской славы: Козельске и Малоярославце. Салютов в честь праздника не будет.
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Где пройдут парады Победы в 2025 году?
В начале января уже была доступна информация про то, что парады Победы запланированы в городах-героях городах, где располагаются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. Это Москва, Санкт-Петербург, Смоленск, Волгоград, Тула, Новороссийск, Севастополь, Керчь, Мурманск, Белогорск, Владивосток, Владикавказ, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Каспийск, Новосибирск, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Симферополь, Самара, Североморск, Улан-Удэ, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Южно-Сахалинск.
Парад Победы в Москве 2025Главным событием торжества станет парад в Москве. Он пройдет на Красной площади в 10:00. Число участников не раскрывается. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов отметил, что в шествии примут участие не только российские военные, но и солдаты из 19 дружеских стран.
На парад прибудут мировые лидеры: президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Азербайджана Ильхам Алиев, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон. Также будут присутствовать президенты Буркина-Фасо, Словакии и Сербии, руководители Кубы, КНР, Бразилии, Индии и Вьетнама и другие высокопоставленные гости.
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